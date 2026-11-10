Правила льготного проезда в транспорте Украины изменятся: Рада приняла новый закон

Верховная Рада приняла проект закона насчет введения единой автоматизированной системы учета оплаты проезда. Документ предусматривает также переход к адресной денежной форме реализации льгот.

Подробнее об этом законопроекте, его целях и актуальности реформы, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что предлагает изменить законопроект и зачем

Во вторник, 10 ноября, пресс-служба Верховной Рады Украины в Telegram сообщила, что парламент принял во втором чтении законопроект №5651-2 о внесении изменений в отдельные законодательные акты насчет льгот по оплате проезда (и некоторых других льгот).

Украинцам объяснили, что речь идет о "новом механизме предоставления льгот на проезд в общественном транспорте".

"За проголосовало 235 народных депутатов", - уточнили в ВРУ.

Документ предусматривает:

переход к адресной денежной форме реализации льгот на проезд;

внедрение единой автоматизированной системы учета оплаты проезда.

Предлагается, в частности, ввести электронный билет как основной документ для подтверждения права на льготный проезд.

Законопроект №5651-2 был принят во втором чтении (инфографика: t.me/verkhovnaradaukrainy)

В пояснительной записке к документу отмечается, что необходимость принятия законопроекта обосновывается насущной потребностью в устранении юридических коллизий и законодательных пробелов в положениях нормативных актов, регулирующих:

порядок предоставления льгот по оплате проезда;

порядок предоставления других льгот отдельным категориям граждан (участникам боевых действий, инвалидам войны, военнослужащим, членам семей погибших, умерших УБД и т.п.).

Следовательно, в целом цель законопроекта:

урегулирование вопроса предоставления льгот по оплате проезда (и некоторых других льгот) отдельным категориям граждан путем определения порядка и размеров их предоставления;

урегулирование вопроса о порядке предоставления бесплатного электронного билета.

В заключение авторы документа подчеркнули, что его принятие: