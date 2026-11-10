Правила льготного проезда в транспорте Украины изменятся: Рада приняла новый закон
Верховная Рада приняла проект закона насчет введения единой автоматизированной системы учета оплаты проезда. Документ предусматривает также переход к адресной денежной форме реализации льгот.
Подробнее об этом законопроекте, его целях и актуальности реформы, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Что предлагает изменить законопроект и зачем
Во вторник, 10 ноября, пресс-служба Верховной Рады Украины в Telegram сообщила, что парламент принял во втором чтении законопроект №5651-2 о внесении изменений в отдельные законодательные акты насчет льгот по оплате проезда (и некоторых других льгот).
Украинцам объяснили, что речь идет о "новом механизме предоставления льгот на проезд в общественном транспорте".
"За проголосовало 235 народных депутатов", - уточнили в ВРУ.
Документ предусматривает:
- переход к адресной денежной форме реализации льгот на проезд;
- внедрение единой автоматизированной системы учета оплаты проезда.
Предлагается, в частности, ввести электронный билет как основной документ для подтверждения права на льготный проезд.
Законопроект №5651-2 был принят во втором чтении (инфографика: t.me/verkhovnaradaukrainy)
В пояснительной записке к документу отмечается, что необходимость принятия законопроекта обосновывается насущной потребностью в устранении юридических коллизий и законодательных пробелов в положениях нормативных актов, регулирующих:
- порядок предоставления льгот по оплате проезда;
- порядок предоставления других льгот отдельным категориям граждан (участникам боевых действий, инвалидам войны, военнослужащим, членам семей погибших, умерших УБД и т.п.).
Следовательно, в целом цель законопроекта:
- урегулирование вопроса предоставления льгот по оплате проезда (и некоторых других льгот) отдельным категориям граждан путем определения порядка и размеров их предоставления;
- урегулирование вопроса о порядке предоставления бесплатного электронного билета.
В заключение авторы документа подчеркнули, что его принятие:
- положительно повлияет на комплексное повышение благосостояния льготных категорий;
- будет способствовать урегулированию доступа отдельных групп социально незащищенных слоев населения к имеющемуся перечню льгот и социальных гарантий.
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