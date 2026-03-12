Правила НМТ-2026: за що учасників можуть вигнати з іспиту

Головне: Суворий таймінг: Допуск до екзаменаційного центру припиняється рівно за 5 хвилин до початку тестування.

Заборонені гаджети: Будь-які засоби зв'язку, пристрої зберігання чи передачі інформації на робочому місці - прямий шлях до анулювання результату.

Жодних чернеток "на пам'ять": Виносити аркуші для записів або копіювати завдання суворо заборонено.

Перерва не для соцмереж: Правила щодо використання гаджетів діють навіть під час технічної перерви та перебування в укритті.

Документи та вхід до центру

Для того, щоб вас допустили до іспиту, необхідно мати при собі три документи: паспорт (або інше посвідчення особи), Сертифікат НМТ та запрошення. Окрім цього, заборонено приносити будь-які небезпечні предмети чи речовини.

Що заборонено робити в аудиторії

Протягом усього часу тестування учасникам забороняється:

Спілкування: Не можна розмовляти з іншими учасниками, передавати їм будь-які предмети або отримувати допомогу.

Технічні засоби: Окрім телефонів, під забороною навушники, флешки та навіть окремі деталі пристроїв.

Паперові шпаргалки: Друковані або рукописні матеріали (крім дозволених медичних виробів, про які треба попередити заздалегідь) заборонені.

Робота з інтернетом: Використання будь-яких мережевих ресурсів, крім самої платформи тестування.

Наслідки порушень

Якщо працівники центру зафіксують хоча б одне з перелічених порушень, учасник на вимогу відповідальних осіб зобов'язаний негайно припинити виконання тесту та залишити аудиторію. У такому випадку результат іспиту буде анульовано без права перездачі в межах поточної сесії.