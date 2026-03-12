Правила НМТ-2026: за що учасників можуть вигнати з іспиту

Для абітурієнтів розпочинається гаряча пора підготовки до національного мультипредметного тесту (НМТ). Проте знання предметів - це лише половина успіху, адже порушення процедурних правил може призвести до дискваліфікації.
Головне:
Для того, щоб вас допустили до іспиту, необхідно мати при собі три документи: паспорт (або інше посвідчення особи), Сертифікат НМТ та запрошення. Окрім цього, заборонено приносити будь-які небезпечні предмети чи речовини.
Протягом усього часу тестування учасникам забороняється:
Якщо працівники центру зафіксують хоча б одне з перелічених порушень, учасник на вимогу відповідальних осіб зобов'язаний негайно припинити виконання тесту та залишити аудиторію. У такому випадку результат іспиту буде анульовано без права перездачі в межах поточної сесії.
