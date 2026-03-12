Правила НМТ-2026: за что участников могут выгнать с экзамена

Для абитуриентов начинается горячая пора подготовки к национальному мультипредметному тесту (НМТ). Однако знание предметов - это лишь половина успеха, ведь нарушение процедурных правил может привести к дисквалификации.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".
Главное:
Для того, чтобы вас допустили к экзамену, необходимо иметь при себе три документа: паспорт (или другое удостоверение личности), Сертификат НМТ и приглашение. Кроме этого, запрещено приносить любые опасные предметы или вещества.
В течение всего времени тестирования участникам запрещается:
Если работники центра зафиксируют хотя бы одно из перечисленных нарушений, участник по требованию ответственных лиц обязан немедленно прекратить выполнение теста и покинуть аудиторию. В таком случае результат экзамена будет аннулирован без права пересдачи в пределах текущей сессии.
