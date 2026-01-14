ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

У Києві шосту добу без тепла 400 будинків: частині подадуть опалення сьогодні

Середа 14 січня 2026 15:47
У Києві шосту добу без тепла 400 будинків: частині подадуть опалення сьогодні Фото: Частина будинків у Києві 14 січня залишаються без тепла (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Києві станом на 14 січня без опалення залишаються близько 400 багатоповерхових будинків. Це частина з понад шести тисяч будинків, де теплопостачання було припинене після масованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру 9 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

Він зазначає, що у частині з цих 400 будинків тепло планують відновити вже до кінця дня. Комунальні служби працюють цілодобово, виконуючи аварійні та відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах інфраструктури.

За словами Кличка, ситуація з теплопостачанням на правому березі столиці вже стабілізувалася. Водночас на лівому березі міста ситуація залишається складнішою, і там тривають активні роботи з відновлення подачі тепла.

Чому довелося зупиняти опалення

В.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв під час брифінгу пояснив, що внаслідок пошкодження енергетичних об’єктів місто було змушене піти на безпрецедентні заходи - зупинити систему централізованого опалення приблизно у 6 тисячах будинків.

При температурі повітря -10°C нижче комунальники провели оперативні роботи зі зливу систем, аби запобігти аваріям і масштабним пошкодженням мереж.

Станом на зараз роботи з відновлення теплопостачання тривають. Без опалення залишаються близько 400 будинків, однак у кожному районі столиці є затверджений план робіт.

Найскладніша ситуація зафіксована у Голосіївському, Печерському, Солом’янському та Шевченківському районах.

Пантелеєв утримався від прогнозів щодо конкретних строків повного повернення тепла, пояснивши це ризиком нових обстрілів.

Як місто забезпечує резервне тепло

Наразі у столиці активно використовують мобільні котельні та дизельні генератори. Найбільше таких потужностей спрямовано на підтримку закладів охорони здоров’я, об’єктів соціальної сфери, пунктів незламності.

За даними КМДА:

  • місто має генераторні потужності приблизно 60 МВт;
  • додатково розгортаються дизельні генератори ще на 7 МВт;
  • близько 140 котелень у Києві вже працюють на генераторах і не залежать від централізованого електропостачання.

Водночас посадовець зазначив, що окремі великі об’єкти через значне споживання не можуть бути повністю заживлені дизельними генераторами.

Чи критична ситуація для тепломереж

У КМДА запевнили, що навіть у разі серйозних пошкоджень котельні можуть бути перезапущені.

"Ми вже неодноразово відновлювали об’єкти після повного руйнування. Нинішня ситуація не є критичною для роботи системи", - підсумував Пантелеєв.

Нагадаємо, у ніч на 9 січня російські війська здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру Києва та житлову забудову. Після ударів ситуація з електропостачанням на лівому березі столиці різко ускладнилася - екстрені відключення тривають уже шосту добу.

Водночас у ніч на 13 січня Росія завдала повторного удару по енергооб’єктах у районі Києва, через що енергетики були змушені запровадити аварійні відключення світла по всьому місту.

Влада Києва зазначає, що ситуація у місті залишається надзвичайно складною.

Також ми розповідали, для чого потрібно зливати воду із батарей у морози.

Київ Опалювальный сезон
