Права військових: де знайти юридичну підтримку та хто допоможе безкоштовно

Міністерство юстиції України нагадало про доступні механізми правового захисту для військовослужбовців та їхніх родин. Захисники мають повний спектр прав і свобод, передбачених Конституцією та законами, а обмежувати їх ніхто не має права.

Міністерство юстиції наголосило, що продовжить розширювати можливості правового захисту військовослужбовців і підтримувати їх як під час служби, так і після повернення до цивільного життя.

Звернення повинно містити: ПІБ, контакти, суть питання, вимогу, документи-підтвердження (якщо інтереси представляє інша особа), докази порушення (за наявності).

Питання, пов’язані зі службою, забезпеченням чи дисципліною, вирішуються через командування або юрпідрозділи військових частин.

Читайте також про те, що Уряд продовжує розширювати підтримку родин українських захисників. Однією з ключових ініціатив стала програма грошової компенсації вартості навчання для дітей ветеранів та загиблих Героїв.

Раніше ми писали, які пільги мають діти військових і ветеранів. Вони мають право на безкоштовне навчання, соціальні стипендії, проживання в гуртожитку, а також компенсацію вартості контракту через програму Мінветеранів. Окремо діти захисників можуть претендувати на переведення на бюджет та пільгові довгострокові кредити на освіту.