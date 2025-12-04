Права військових: де знайти юридичну підтримку та хто допоможе безкоштовно
Міністерство юстиції України нагадало про доступні механізми правового захисту для військовослужбовців та їхніх родин. Захисники мають повний спектр прав і свобод, передбачених Конституцією та законами, а обмежувати їх ніхто не має права.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Міністерство юстиції України.
З якими питаннями найчастіше звертаються військові
За даними Мін’юсту, юристи системи безоплатної правничої допомоги (БПД) найчастіше консультують щодо:
- оформлення статусу УБД та інших ветеранських статусів;
- отримання соціальних гарантій і пільг;
- нарахування грошового забезпечення, доплат і компенсацій;
- встановлення інвалідності та причинного зв’язку поранень із проходженням служби;
- отримання медичної допомоги та реабілітаційних послуг;
- підтвердження сімейних прав, зокрема для оформлення виплат у разі загибелі військового;
- оскарження дисциплінарних рішень;
- захисту трудових прав мобілізованих працівників;
- питань мобілізації, бронювання та звільнення зі служби.
Як отримати правничу допомогу
Юристи системи БПД:
- консультують щодо прав та способів їх захисту;
- допомагають складати заяви, скарги та інші документи;
- надають допомогу у судах визначеним законом категоріям, зокрема особам з інвалідністю внаслідок війни та сім’ям загиблих.
Консультацію можна отримати:
- телефоном в Україні - 0 800 213 103 (безкоштовно);
- з-за кордону - +38 044 363 10 41;
- очно - у найближчому бюро правничої допомоги (адреси за посиланням).
Додаткова інформація за посиланням.
Куди звертатися в разі порушення прав військових
Питання, пов’язані зі службою, забезпеченням чи дисципліною, вирішуються через командування або юрпідрозділи військових частин.
Якщо права порушено командуванням, військовослужбовці можуть звернутися до Головного управління захисту прав військовослужбовців Міноборони України.
Електронна адреса для звернень: mpd@mod.gov.ua
Звернення повинно містити: ПІБ, контакти, суть питання, вимогу, документи-підтвердження (якщо інтереси представляє інша особа), докази порушення (за наявності).
Анонімні звернення не розглядаються.
Міністерство юстиції наголосило, що продовжить розширювати можливості правового захисту військовослужбовців і підтримувати їх як під час служби, так і після повернення до цивільного життя.
