Права военных: где найти юридическую поддержку и кто поможет бесплатно

Четверг 04 декабря 2025 08:00
Права военных: где найти юридическую поддержку и кто поможет бесплатно
Автор: Василина Копытко

Министерство юстиции Украины напомнило о доступных механизмах правовой защиты для военнослужащих и их семей. Защитники имеют полный спектр прав и свобод, предусмотренных Конституцией и законами, а ограничивать их никто не имеет права.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

С какими вопросами чаще всего обращаются военные

По данным Минюста, юристы системы бесплатной юридической помощи (БПП) чаще всего консультируют по:

  • оформления статуса УБД и других ветеранских статусов;
  • получения социальных гарантий и льгот;
  • начисления денежного обеспечения, доплат и компенсаций;
  • установления инвалидности и причинной связи ранений с прохождением службы;
  • получение медицинской помощи и реабилитационных услуг;
  • подтверждение семейных прав, в частности для оформления выплат в случае гибели военного;
  • обжалования дисциплинарных решений;
  • защиты трудовых прав мобилизованных работников;
  • вопросов мобилизации, бронирования и увольнения со службы.

Как получить юридическую помощь

Юристы системы БПП:

  • консультируют относительно прав и способов их защиты;
  • помогают составлять заявления, жалобы и другие документы;
  • оказывают помощь в судах определенным законом категориям, в частности лицам с инвалидностью вследствие войны и семьям погибших.

Консультацию можно получить:

  • по телефону в Украине - 0 800 213 103 (бесплатно);
  • из-за рубежа - +38 044 363 10 41;
  • очно - в ближайшем бюро юридической помощи (адреса по ссылке).

Дополнительная информация по ссылке.

Куда обращаться в случае нарушения прав военных

Вопросы, связанные со службой, обеспечением или дисциплиной, решаются через командование или юрподразделения воинских частей.

Если права нарушены командованием, военнослужащие могут обратиться в Главное управление защиты прав военнослужащих Минобороны Украины.

Электронный адрес для обращений: mpd@mod.gov.ua

Обращение должно содержать: ФИО, контакты, суть вопроса, требование, документы-подтверждения (если интересы представляет другое лицо), доказательства нарушения (при наличии).

Анонимные обращения не рассматриваются.

Министерство юстиции подчеркнуло, что продолжит расширять возможности правовой защиты военнослужащих и поддерживать их как во время службы, так и после возвращения к гражданской жизни.

Читайте также о том, что Правительство продолжает расширять поддержку семей украинских защитников. Одной из ключевых инициатив стала программа денежной компенсации стоимости обучения для детей ветеранов и погибших Героев.

Ранее мы писали, какие льготы имеют дети военных и ветеранов. Они имеют право на бесплатное обучение, социальные стипендии, проживание в общежитии, а также компенсацию стоимости контракта через программу Минветеранов. Отдельно дети защитников могут претендовать на перевод на бюджет и льготные долгосрочные кредиты на образование.

Важно: Этот материал носит исключительно ознакомительный характер и не является юридической консультацией. РБК-Украина не несет ответственности за действия, совершенные на основе этой информации. В случае необходимости в правовой помощи или толковании законодательства рекомендуем обратиться к квалифицированному юристу.

