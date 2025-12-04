Права военных: где найти юридическую поддержку и кто поможет бесплатно

Министерство юстиции Украины напомнило о доступных механизмах правовой защиты для военнослужащих и их семей. Защитники имеют полный спектр прав и свобод, предусмотренных Конституцией и законами, а ограничивать их никто не имеет права.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции Украины .

Министерство юстиции подчеркнуло, что продолжит расширять возможности правовой защиты военнослужащих и поддерживать их как во время службы, так и после возвращения к гражданской жизни.

Обращение должно содержать: ФИО, контакты, суть вопроса, требование, документы-подтверждения (если интересы представляет другое лицо), доказательства нарушения (при наличии).

Вопросы, связанные со службой, обеспечением или дисциплиной, решаются через командование или юрподразделения воинских частей.

По данным Минюста, юристы системы бесплатной юридической помощи (БПП) чаще всего консультируют по:

