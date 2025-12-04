Права военных: где найти юридическую поддержку и кто поможет бесплатно
Министерство юстиции Украины напомнило о доступных механизмах правовой защиты для военнослужащих и их семей. Защитники имеют полный спектр прав и свобод, предусмотренных Конституцией и законами, а ограничивать их никто не имеет права.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции Украины.
С какими вопросами чаще всего обращаются военные
По данным Минюста, юристы системы бесплатной юридической помощи (БПП) чаще всего консультируют по:
- оформления статуса УБД и других ветеранских статусов;
- получения социальных гарантий и льгот;
- начисления денежного обеспечения, доплат и компенсаций;
- установления инвалидности и причинной связи ранений с прохождением службы;
- получение медицинской помощи и реабилитационных услуг;
- подтверждение семейных прав, в частности для оформления выплат в случае гибели военного;
- обжалования дисциплинарных решений;
- защиты трудовых прав мобилизованных работников;
- вопросов мобилизации, бронирования и увольнения со службы.
Как получить юридическую помощь
Юристы системы БПП:
- консультируют относительно прав и способов их защиты;
- помогают составлять заявления, жалобы и другие документы;
- оказывают помощь в судах определенным законом категориям, в частности лицам с инвалидностью вследствие войны и семьям погибших.
Консультацию можно получить:
- по телефону в Украине - 0 800 213 103 (бесплатно);
- из-за рубежа - +38 044 363 10 41;
- очно - в ближайшем бюро юридической помощи (адреса по ссылке).
Дополнительная информация по ссылке.
Куда обращаться в случае нарушения прав военных
Вопросы, связанные со службой, обеспечением или дисциплиной, решаются через командование или юрподразделения воинских частей.
Если права нарушены командованием, военнослужащие могут обратиться в Главное управление защиты прав военнослужащих Минобороны Украины.
Электронный адрес для обращений: mpd@mod.gov.ua
Обращение должно содержать: ФИО, контакты, суть вопроса, требование, документы-подтверждения (если интересы представляет другое лицо), доказательства нарушения (при наличии).
Анонимные обращения не рассматриваются.
Министерство юстиции подчеркнуло, что продолжит расширять возможности правовой защиты военнослужащих и поддерживать их как во время службы, так и после возвращения к гражданской жизни.
Читайте также о том, что Правительство продолжает расширять поддержку семей украинских защитников. Одной из ключевых инициатив стала программа денежной компенсации стоимости обучения для детей ветеранов и погибших Героев.
Ранее мы писали, какие льготы имеют дети военных и ветеранов. Они имеют право на бесплатное обучение, социальные стипендии, проживание в общежитии, а также компенсацию стоимости контракта через программу Минветеранов. Отдельно дети защитников могут претендовать на перевод на бюджет и льготные долгосрочные кредиты на образование.
Важно: Этот материал носит исключительно ознакомительный характер и не является юридической консультацией. РБК-Украина не несет ответственности за действия, совершенные на основе этой информации. В случае необходимости в правовой помощи или толковании законодательства рекомендуем обратиться к квалифицированному юристу.