Без права голосу? Українці дали жорстку відповідь щодо виборів для "втікачів"

Більш ніж половина українців вважає, що ті громадяни, які незаконно виїхали за кордон і не повернулися, не мають права голосувати під час виборів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться у результатах опитування Центру Разумкова, які оприлюднили на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".
Зокрема, 61,6% респондентів відповіли, що проти участі як у загальнонаціональних, так і у місцевих повоєнних виборах громадян, які незаконно виїхали і не повернулися. Протилежної думки дотримуються 24,6% опитаних.
Водночас від 12 до 16% українців допускають можливість обрання на перших повоєнних виборах тим, хто виїхав з України і не повернувся. Порівняно з 2024 роком таких респондентів побільшало - тоді їх було від 9 до 11%.
Від 47 до 50% громадян переконані, що на перших повоєнних виборах право голосувати та обирати повинні мати українців, які під час війни:
При цьому 29-30% респондентів заявили, що таких громадян необхідно позбавити цього права. Цей показник ще вищий стосовно тих українців, які законно виїхали і не повернулися - 39,7%.
Нагадаємо, вибори президента України мали відбутися навесні 2024 року, проте у зв'язку з повномасштабною війною їх проведення поки що неможливе.
В контексті мирних переговорів 2026 року тема виборів знову стала актуальною. Нещодавно агентство Reuters писало, що Київ і Вашингтон нібито провели переговори про можливість укладення мирної угоди вже в березні, а в травні - провести вибори і референдум.
До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що він готовий провести президентські вибори в країні, але з умовами. Зокрема, він хоче, щоб на час виборчого процесу було забезпечено режим припинення вогню.
Крім того, Зеленський заявляв про те, що він може піти на другий президентський термін, якщо на час виборів війна Росії проти України не завершиться.