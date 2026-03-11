Без права голоса? Украинцы дали жесткий ответ относительно выборов для "беглецов"

В частности, 61,6% респондентов ответили, что против участия как в общенациональных, так и в местных послевоенных выборах граждан, которые незаконно выехали и не вернулись. Противоположного мнения придерживаются 24,6% опрошенных.

В то же время от 12 до 16% украинцев допускают возможность избрания на первых послевоенных выборах тех, кто выехал из Украины и не вернулся. По сравнению с 2024 годом таких респондентов стало больше - тогда их было от 9 до 11%.

От 47 до 50% граждан убеждены, что на первых послевоенных выборах право голосовать и избирать должны иметь украинцы, которые во время войны:

находятся в Украине, но не восстановили военно-учетные данные и уклоняются от мобилизации;

находятся в Украине, но отказываются от мобилизации по религиозным убеждениям;

выехали из Украины на законных основаниях и не вернулись;

проживали на временно оккупированных территориях.

При этом 29-30% респондентов заявили, что таких граждан необходимо лишить этого права. Этот показатель еще выше по отношению к тем украинцам, которые законно выехали и не вернулись - 39,7%.

Выборы в Украине

Напомним, выборы президента Украины должны были состояться весной 2024 года, однако в связи с полномасштабной войной их проведение пока невозможно.

В контексте мирных переговоров 2026 года тема выборов снова стала актуальной. Недавно агентство Reuters писало, что Киев и Вашингтон якобы провели переговоры о возможности заключения мирного соглашения уже в марте, а в мае - провести выборы и референдум.