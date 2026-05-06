Права з 15 років та нові категорії: в Україні готують масштабну реформу для водіїв

В Україні готують масштабну реформу дорожнього законодавства, що змінить правила отримання посвідчень, перегляне вікові межі та повністю легалізує цифрові документи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроєкта №15200.
Документ приводить категорії транспортних засобів у відповідність до норм ЄС. Зокрема, вводиться категорія АМ для мопедів (швидкість до 45 км/год) та А2 для мотоциклів потужністю до 35 кВт.
Також деталізуються вимоги до масо-габаритних характеристик категорій B, C та D. Наприклад, для D1 - не більше 16 місць та довжина до 8 метрів.
Законопроєкт запроваджує принцип поступового доступу до керування транспортом залежно від досвіду та віку:
Реформа передбачає повну легалізацію електронних посвідчень водія та техпаспортів. Цифрові документи в "Дії" матимуть таку ж юридичну силу, як і паперові, та зможуть використовуватися без обов’язкового фізичного аналога. Кабмін окремо визначить правила обробки та захисту персональних даних власників.
Реформа є частиною виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Її головна мета - підвищення безпеки дорожнього руху та перехід до європейської моделі контролю за підготовкою водіїв.
Згідно з документом, права вважатимуться анульованими у низці випадків. Перш за все, це стосується закінчення терміну дії документа, його втрати або обміну на новий.
Окремо виділяються наступні підстави для анулювання:
Якщо водія позбавили прав за рішенням суду, процедура відновлення буде складнішою. Для повернення за кермо особі доведеться пройти позачерговий медичний огляд, а також успішно скласти теоретичний та практичний іспити у сервісному центрі МВС.
Якщо підстави для відновлення прав виникли через рік або пізніше, водій зобов'язаний повторно скласти іспити за найвищою категорією, яка зазначена у його посвідченні.
Нагадаємо, у разі втрати водійського посвідчення його не потрібно отримувати заново - документ відновлюють без складання іспитів.
Нове посвідчення видаєтьсяь на основі даних з реєстру зі збереженням усіх категорій і строком дії 30 років. Складання іспитів необхідне лише у випадку, якщо водія було раніше позбавлено прав.
РБК-Україна також розповідало, у чому різниця між обмеженням та позбавленням прав.