Права с 15 лет и новые категории: в Украине готовят масштабную реформу для водителей

В Украине готовят масштабную реформу дорожного законодательства, которая изменит правила получения удостоверений, пересмотрит возрастные границы и полностью легализует цифровые документы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта №15200.
Документ приводит категории транспортных средств в соответствие с нормами ЕС. В частности, вводится категория АМ для мопедов (скорость до 45 км/ч) и А2 для мотоциклов мощностью до 35 кВт.
Также детализируются требования к массо-габаритным характеристикам категорий B, C и D. Например, для D1 - не более 16 мест и длина до 8 метров.
Законопроект вводит принцип постепенного доступа к управлению транспортом в зависимости от опыта и возраста:
Реформа предусматривает полную легализацию электронных водительских удостоверений и техпаспортов. Цифровые документы в "Дії" будут иметь такую же юридическую силу, как и бумажные, и смогут использоваться без обязательного физического аналога. Кабмин отдельно определит правила обработки и защиты персональных данных владельцев.
Реформа является частью выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Ее главная цель - повышение безопасности дорожного движения и переход к европейской модели контроля за подготовкой водителей.
Согласно документу, права будут считаться аннулированными в ряде случаев. Прежде всего, это касается окончания срока действия документа, его потери или обмена на новый.
Отдельно выделяются следующие основания для аннулирования:
Если водителя лишили прав по решению суда, процедура восстановления будет сложнее. Для возвращения за руль лицу придется пройти внеочередной медицинский осмотр, а также успешно сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД.
Если основания для восстановления прав возникли через год или позже, водитель обязан повторно сдать экзамены по высшей категории, которая указана в его удостоверении.
Напомним, в случае потери водительского удостоверения его не нужно получать заново - документ восстанавливают без сдачи экзаменов.
Новое удостоверение выдается на основе данных из реестра с сохранением всех категорий и сроком действия 30 лет. Сдача экзаменов необходима только в случае, если водитель был ранее лишен прав.
РБК-Украина также рассказывало, в чем разница между ограничением и лишением прав.