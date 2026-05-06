Права с 15 лет и новые категории: в Украине готовят масштабную реформу для водителей

В Украине готовят масштабную реформу дорожного законодательства, которая изменит правила получения удостоверений, пересмотрит возрастные границы и полностью легализует цифровые документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта №15200 .

Документ приводит категории транспортных средств в соответствие с нормами ЕС. В частности, вводится категория АМ для мопедов (скорость до 45 км/ч) и А2 для мотоциклов мощностью до 35 кВт.

Также детализируются требования к массо-габаритным характеристикам категорий B, C и D. Например, для D1 - не более 16 мест и длина до 8 метров.

Изменение возрастных условий и поэтапный доступ

Законопроект вводит принцип постепенного доступа к управлению транспортом в зависимости от опыта и возраста:

с 15 лет - мопеды и легкие двухколесные средства;

с 17 лет - категории B и BE (только в сопровождении опытного водителя со стажем от двух лет);

с 20 лет - мощные мотоциклы (категория А) при условии двухлетнего стажа на А2, или с 24 лет - для прямого доступа;

с 24 лет - автобусы (категории D и DE), или с 21 года при наличии профессиональной подготовки.

Цифровизация документов

Реформа предусматривает полную легализацию электронных водительских удостоверений и техпаспортов. Цифровые документы в "Дії" будут иметь такую же юридическую силу, как и бумажные, и смогут использоваться без обязательного физического аналога. Кабмин отдельно определит правила обработки и защиты персональных данных владельцев.

Реформа является частью выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Ее главная цель - повышение безопасности дорожного движения и переход к европейской модели контроля за подготовкой водителей.

Прекращение и восстановление права на управление

Согласно документу, права будут считаться аннулированными в ряде случаев. Прежде всего, это касается окончания срока действия документа, его потери или обмена на новый.

Отдельно выделяются следующие основания для аннулирования:

если водитель не забрал готовый документ из сервисного центра в течение одного года;

если права, выданные впервые, были изъяты из-за нарушения правил дорожного движения.

Если водителя лишили прав по решению суда, процедура восстановления будет сложнее. Для возвращения за руль лицу придется пройти внеочередной медицинский осмотр, а также успешно сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД.

Если основания для восстановления прав возникли через год или позже, водитель обязан повторно сдать экзамены по высшей категории, которая указана в его удостоверении.