ua en ru
Ср, 06 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

Права с 15 лет и новые категории: в Украине готовят масштабную реформу для водителей

12:01 06.05.2026 Ср
3 мин
Какие изменения готовит новый законопроект?
aimg Валерий Ульяненко
Права с 15 лет и новые категории: в Украине готовят масштабную реформу для водителей Иллюстративное фото: водительские права в Украине начнут выдавать с 15 лет (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

В Украине готовят масштабную реформу дорожного законодательства, которая изменит правила получения удостоверений, пересмотрит возрастные границы и полностью легализует цифровые документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта №15200.

Читайте также: Обмен или восстановление? Водителям объяснили, как быстрее получить новое удостоверение

Документ приводит категории транспортных средств в соответствие с нормами ЕС. В частности, вводится категория АМ для мопедов (скорость до 45 км/ч) и А2 для мотоциклов мощностью до 35 кВт.

Также детализируются требования к массо-габаритным характеристикам категорий B, C и D. Например, для D1 - не более 16 мест и длина до 8 метров.

Изменение возрастных условий и поэтапный доступ

Законопроект вводит принцип постепенного доступа к управлению транспортом в зависимости от опыта и возраста:

  • с 15 лет - мопеды и легкие двухколесные средства;
  • с 17 лет - категории B и BE (только в сопровождении опытного водителя со стажем от двух лет);
  • с 20 лет - мощные мотоциклы (категория А) при условии двухлетнего стажа на А2, или с 24 лет - для прямого доступа;
  • с 24 лет - автобусы (категории D и DE), или с 21 года при наличии профессиональной подготовки.

Цифровизация документов

Реформа предусматривает полную легализацию электронных водительских удостоверений и техпаспортов. Цифровые документы в "Дії" будут иметь такую же юридическую силу, как и бумажные, и смогут использоваться без обязательного физического аналога. Кабмин отдельно определит правила обработки и защиты персональных данных владельцев.

Реформа является частью выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Ее главная цель - повышение безопасности дорожного движения и переход к европейской модели контроля за подготовкой водителей.

Прекращение и восстановление права на управление

Согласно документу, права будут считаться аннулированными в ряде случаев. Прежде всего, это касается окончания срока действия документа, его потери или обмена на новый.

Отдельно выделяются следующие основания для аннулирования:

  • если водитель не забрал готовый документ из сервисного центра в течение одного года;
  • если права, выданные впервые, были изъяты из-за нарушения правил дорожного движения.

Если водителя лишили прав по решению суда, процедура восстановления будет сложнее. Для возвращения за руль лицу придется пройти внеочередной медицинский осмотр, а также успешно сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД.

Если основания для восстановления прав возникли через год или позже, водитель обязан повторно сдать экзамены по высшей категории, которая указана в его удостоверении.

Напомним, в случае потери водительского удостоверения его не нужно получать заново - документ восстанавливают без сдачи экзаменов.

Новое удостоверение выдается на основе данных из реестра с сохранением всех категорий и сроком действия 30 лет. Сдача экзаменов необходима только в случае, если водитель был ранее лишен прав.

РБК-Украина также рассказывало, в чем разница между ограничением и лишением прав.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Водительские права Водители
Новости
Россия нарушила режим "тишины": что известно об атаке на Харьков, Запорожье и не только
Россия нарушила режим "тишины": что известно об атаке на Харьков, Запорожье и не только
Аналитика
15 лет за "нужный адрес". Репортаж из колонии, где сидят корректировщицы российских ракет
Юлия Акимова, Вероника Марченко 15 лет за "нужный адрес". Репортаж из колонии, где сидят корректировщицы российских ракет