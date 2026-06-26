Працюйте з пріоритетами. Ректор КПІ дав топ порад по вступу в виші у 2026-му

Під час вступної кампанії-2026 абітурієнтам варто особливо уважно ставитися до вибору спеціальностей і правильно розставляти пріоритети в електронних заявах. Через нові правила помилка може коштувати омріяного місця у виші.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів ректор НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського" Анатолій Мельниченко.
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За словами ректора, одна з головних особливостей цьогорічної вступної кампанії полягає у скороченні кількості заяв, які можуть подати абітурієнти.
"Тепер абітурієнт може подати максимум п'ять заяв на бюджет і п'ять - на контракт. Ці 10 заяв - загальний ліміт. Тому обирати напрямки треба дуже ретельно", - наголосив Мельниченко.
Ще один важливий момент, який, за словами ректора, багато вступників недооцінили минулого року, - правильне визначення пріоритетів.
"Потрібно чітко визначити, що для вас у пріоритеті: навчатися суто на бюджеті чи навчатися там, де ви справді хочете, навіть на контракті", - пояснив він.
Якщо головна мета - вступити саме на бюджет, Мельниченко радить звернути увагу на інженерні спеціальності. У КПІ близько 70% студентів навчаються за державний кошт, а значна частина інженерних напрямків належить до спеціальностей з особливою державною підтримкою.
Натомість вступникам, які обирають популярні спеціальності, зокрема ІТ або кібербезпеку, необхідно реально оцінювати свої результати НМТ, адже конкурс на бюджетні місця там традиційно дуже високий.
Ректор також звернув увагу, що сучасний ринок праці стрімко змінюється під впливом штучного інтелекту. За його словами, трансформація стосується не лише технічних спеціальностей, а й гуманітарних напрямків.
"Спеціальності не зникнуть, але вони трансформуються. Інженерія - не виняток, ми в КПІ вже активно впроваджуємо штучний інтелект у наші нові освітні програми", - зазначив він.
Мельниченко порадив майбутнім студентам обирати професію відповідно до власних інтересів, але водночас зважено формувати список пріоритетів.
"Обирайте майбутній фах серцем, але розставляйте пріоритети грамотно. Щоб не вийшло так, що через помилку у виборі ви не потрапите туди, куди хотіли, і доведеться навчатися там, де вам зовсім не цікаво", - підсумував ректор КПІ.
Раніше РБК-Україна розповідало, скільки коштуватиме навчання у КПІ та Львівській політехніці у 2026 році. Виші оприлюднили нові ціни на контракт, які для окремих спеціальностей зросли до 28-50%, а найдорожчими стали IT-програми у Львові та гуманітарні й економічні напрями у КПІ.
Також ми писали, які університети України були найпопулярнішими серед вступників минулого року. Рейтинг показав, що найбільше першокурсників набрали львівські виші, тоді як найвищий прохідний бал на бюджет зафіксували у Харківському національному університеті імені Каразіна