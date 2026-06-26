Працюйте з пріоритетами. Ректор КПІ дав топ порад по вступу в виші у 2026-му

Головне: Жорсткий ліміт заяв: Головна зміна вступної кампанії-2026 - скорочення кількості електронних заяв.

Головна зміна вступної кампанії-2026 - скорочення кількості електронних заяв. Ціна помилки з пріоритетами: Ректор КПІ Анатолій Мельниченко наголосив, що вступники часто недооцінюють систему пріоритетів.

Ректор КПІ Анатолій Мельниченко наголосив, що вступники часто недооцінюють систему пріоритетів. Де найлегше пройти на бюджет: Якщо першочергова мета - безкоштовне навчання, варто звернути увагу на інженерні напрямки.

Якщо першочергова мета - безкоштовне навчання, варто звернути увагу на інженерні напрямки. Тверезий аналіз для IT: Популярні напрямки вимагають аномально високих балів НМТ.

Кількість заяв обмежили: що змінилося

За словами ректора, одна з головних особливостей цьогорічної вступної кампанії полягає у скороченні кількості заяв, які можуть подати абітурієнти.

"Тепер абітурієнт може подати максимум п'ять заяв на бюджет і п'ять - на контракт. Ці 10 заяв - загальний ліміт. Тому обирати напрямки треба дуже ретельно", - наголосив Мельниченко.

Ректор КПІ Анатолій Мельниченко дав важливу пораду абітурієнтам (інфографіка РБК-Україна)

Як правильно розставити пріоритети

Ще один важливий момент, який, за словами ректора, багато вступників недооцінили минулого року, - правильне визначення пріоритетів.

"Потрібно чітко визначити, що для вас у пріоритеті: навчатися суто на бюджеті чи навчатися там, де ви справді хочете, навіть на контракті", - пояснив він.

Якщо головна мета - вступити саме на бюджет, Мельниченко радить звернути увагу на інженерні спеціальності. У КПІ близько 70% студентів навчаються за державний кошт, а значна частина інженерних напрямків належить до спеціальностей з особливою державною підтримкою.

Натомість вступникам, які обирають популярні спеціальності, зокрема ІТ або кібербезпеку, необхідно реально оцінювати свої результати НМТ, адже конкурс на бюджетні місця там традиційно дуже високий.

Штучний інтелект змінює всі професії

Ректор також звернув увагу, що сучасний ринок праці стрімко змінюється під впливом штучного інтелекту. За його словами, трансформація стосується не лише технічних спеціальностей, а й гуманітарних напрямків.

"Спеціальності не зникнуть, але вони трансформуються. Інженерія - не виняток, ми в КПІ вже активно впроваджуємо штучний інтелект у наші нові освітні програми", - зазначив він.

Головна порада вступникам

Мельниченко порадив майбутнім студентам обирати професію відповідно до власних інтересів, але водночас зважено формувати список пріоритетів.

"Обирайте майбутній фах серцем, але розставляйте пріоритети грамотно. Щоб не вийшло так, що через помилку у виборі ви не потрапите туди, куди хотіли, і доведеться навчатися там, де вам зовсім не цікаво", - підсумував ректор КПІ.