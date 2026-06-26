Работайте с приоритетами. Ректор КПИ дал топ советов по поступлению в вузы в 2026-м

Главное: Жесткий лимит заявлений: Главное изменение вступительной кампании-2026 - сокращение количества электронных заявлений.

Главное изменение вступительной кампании-2026 - сокращение количества электронных заявлений. Цена ошибки с приоритетами: Ректор КПИ Анатолий Мельниченко подчеркнул, что поступающие часто недооценивают систему приоритетов.

Ректор КПИ Анатолий Мельниченко подчеркнул, что поступающие часто недооценивают систему приоритетов. Где легче всего пройти на бюджет: Если первоочередная цель - бесплатное обучение, стоит обратить внимание на инженерные направления.

Если первоочередная цель - бесплатное обучение, стоит обратить внимание на инженерные направления. Трезвый анализ для IT: Популярные направления требуют аномально высоких баллов НМТ.

Количество заявлений ограничили: что изменилось

По словам ректора, одна из главных особенностей нынешней вступительной кампании состоит в сокращении количества заявлений, которые могут подать абитуриенты.

"Теперь абитуриент может подать максимум пять заявлений на бюджет и пять - на контракт. Эти 10 заявлений - общий лимит. Поэтому выбирать направления нужно очень тщательно", - подчеркнул Мельниченко.

Ректор КПИ Анатолий Мельниченко дал важный совет абитуриентам (инфографика РБК-Украина)

Как правильно расставить приоритеты

Еще один важный момент, который, по словам ректора, многие поступающие недооценили в прошлом году, - правильное определение приоритетов .

"Нужно четко определить, что для вас в приоритете: учиться на бюджете или учиться там, где вы действительно хотите, даже на контракте", - пояснил он.

Если главная цель - поступить именно на бюджет, Мельниченко советует обратить внимание на инженерные специальности. В КПИ около 70% студентов учатся за государственные средства, а значительная часть инженерных направлений относится к специальностям с особой государственной поддержкой.

А поступающим, выбирающим популярные специальности, в частности ИТ или кибербезопасность, необходимо реально оценивать свои результаты НМТ, ведь конкурс на бюджетные места там традиционно очень высок.

Искусственный интеллект меняет все профессии

Ректор также обратил внимание, что современный рынок труда стремительно изменяется под влиянием искусственного интеллекта. По его словам, трансформация касается не только технических специальностей, но и гуманитарных направлений.

"Специальности не исчезнут, но они трансформируются. Инженерия - не исключение, мы в КПИ уже активно внедряем искусственный интеллект в наши новые образовательные программы", - отметил он.

Главный совет поступающим

Мельниченко посоветовал будущим студентам выбирать профессию в соответствии с собственными интересами, но одновременно взвешенно формировать список приоритетов.

"Выбирайте будущую профессию сердцем, но расставляйте приоритеты грамотно. Чтобы не получилось так, что из-за ошибки в выборе вы не попадете туда, куда хотели, и придется учиться там, где вам совсем не интересно", - подытожил ректор КПИ.