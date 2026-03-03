США готуються до посилення атак по Ірану протягом наступних 24 годин, - CNN

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

При цьому джерело додало, що запаси ракет виснажуються, особливо ракет Tomahawk для ураження наземних цілей і винищувачів-перехоплювачів SM-3.

"Перший етап атак дозволив послабити оборону Ірану, і на наступному етапі основна увага буде приділена знищенню ракетного виробництва країни, безпілотних літальних апаратів і військово-морського флоту", - сказав офіційний представник.

За словами високопоставленого американського чиновника, Вашингтон послабив оборону Ірану і тепер має намір переходити до наступного етапу.

Ескалація на Близькому Сході

Нагадаємо, що 28 лютого Ізраїль спільно зі США почали атакувати Іран, щоб стримати ядерні амбіції цієї країни і знищити її ракетний арсенал.

Робота над цим поки що триває, але що точно відомо, то це те, що внаслідок ударів у перший же день було ліквідовано верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї та низку інших високопоставлених чиновників. Згідно із заявою Білого дому, Іран позбувся щонайменше 49 чиновників.

Що ж стосується загалом бойових дій, президент США Дональд Трамп сказав днями, що операціями була розрахована на 4-5 тижнів. Також за його словами, нинішні атаки це ще не межа.

"Ми ще навіть не починали сильно їх бити. Велика хвиля ще навіть не настала. Велика хвиля настане незабаром", - сказав він.

До слова, кілька годин тому держсекретар США Марко Рубіо теж сказав, що найсильніші удари Штатів по Ірану ще попереду.

Тим часом державний департамент США закликає своїх громадян негайно покинути країни Близького Сходу.