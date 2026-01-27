UA

Працюватиме й в Україні: ЄС запускає аналог Starlink для зменшення залежності від США

Фото: у мережі IRIS2 будуть 290 супутників на різних орбітах (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Євросоюз вперше запустив частину власної мережі супутникового зв'язку в рамках програми вартістю 10,6 млрд євро. Вона стане альтернативою Starlink та зменшить залежність від США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Елементи мереж IRIS2 та Govsatcom почали працювати минулого тижня - їх використовують урядовці та військові. Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс зауважив, що запит на доступ подала й Україна, зараз готуються відповідні положення.

"Тепер усі країни-члени матимуть доступ до суверенного супутникового зв'язку. Військовий і урядовий. Безпечний і зашифрований. Побудований в Європі - експлуатується в Європі, під європейським контролем", - сказав він, і додав, що, за словами експертом, мережа буде кращою за Starlink.

Мережа IRIS2 матиме 290 супутників на різних орбітах і обслуговуватиме як приватних клієнтів, так і уряди. За словами Кубілюса, підготовка до експлуатації буде завершена до 2030 року.

"Геополітичні події вимагають від нас прискорити роботу і надати ці послуги", - наголосив єврокомісар.

За його словами, такі системи є важливим елементом так званих "стратегічних факторів" - високотехнологічних військових можливостей, у яких ЄС сильно залежить від США.

Нагадаємо, росіяни нещодавно почали оснащувати свої дрони "Молнія-2" супутниковими системами Starlink. В результаті ефективність таких безпілотників на полі бою зросла.

Крім того, окупанти дедалі активніше намагаються обійти протиповітряну оборону України за допомогою встановлення на дрони-камікадзе "Шахед" і "Молнія" терміналів Starlink.

Зазначимо, РФ розробляє протисупутникову зброю проти системи Starlink, яка відіграє важливу роль у забезпеченні зв’язку для України на війні.

ЄвросоюзСполучені Штати АмерикиУкраїнаStarlink