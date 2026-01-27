RU

Будет работать и в Украине: ЕС запускает аналог Starlink для уменьшения зависимости от США

Фото: в сети IRIS2 будут 290 спутников на разных орбитах (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Евросоюз впервые запустил часть собственной сети спутниковой связи в рамках программы стоимостью 10,6 млрд евро. Она станет альтернативой Starlink и уменьшит зависимость от США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Элементы сетей IRIS2 и Govsatcom начали работать на прошлой неделе - их используют чиновники и военные. Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс отметил, что запрос на доступ подала и Украина, сейчас готовятся соответствующие положения.

"Теперь все страны-члены будут иметь доступ к суверенной спутниковой связи. Военной и правительственной. Безопасной и зашифрованной. Построенный в Европе - эксплуатируется в Европе, под европейским контролем", - сказал он, и добавил, что, по словам экспертом, сеть будет лучше Starlink.

Сеть IRIS2 будет иметь 290 спутников на разных орбитах и будет обслуживать как частных клиентов, так и правительства. По словам Кубилюса, подготовка к эксплуатации будет завершена к 2030 году.

"Геополитические события требуют от нас ускорить работу и предоставить эти услуги", - подчеркнул еврокомиссар.

По его словам, такие системы являются важным элементом так называемых "стратегических факторов" - высокотехнологичных военных возможностей, в которых ЕС сильно зависит от США.

 

Напомним, россияне недавно начали оснащать свои дроны "Молния-2" спутниковыми системами Starlink. В результате эффективность таких беспилотников на поле боя возросла.

Кроме того, оккупанты все активнее пытаются обойти противовоздушную оборону Украины с помощью установки на дроны-камикадзе "Шахед" и "Молния" терминалов Starlink.

Отметим, РФ разрабатывает противоспутниковое оружие против системы Starlink, которая играет важную роль в обеспечении связи для Украины на войне.

