ua en ru
Вт, 27 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Працюватиме й в Україні: ЄС запускає аналог Starlink для зменшення залежності від США

Вівторок 27 січня 2026 23:30
UA EN RU
Працюватиме й в Україні: ЄС запускає аналог Starlink для зменшення залежності від США Фото: у мережі IRIS2 будуть 290 супутників на різних орбітах (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Євросоюз вперше запустив частину власної мережі супутникового зв'язку в рамках програми вартістю 10,6 млрд євро. Вона стане альтернативою Starlink та зменшить залежність від США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Елементи мереж IRIS2 та Govsatcom почали працювати минулого тижня - їх використовують урядовці та військові. Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс зауважив, що запит на доступ подала й Україна, зараз готуються відповідні положення.

"Тепер усі країни-члени матимуть доступ до суверенного супутникового зв'язку. Військовий і урядовий. Безпечний і зашифрований. Побудований в Європі - експлуатується в Європі, під європейським контролем", - сказав він, і додав, що, за словами експертом, мережа буде кращою за Starlink.

Мережа IRIS2 матиме 290 супутників на різних орбітах і обслуговуватиме як приватних клієнтів, так і уряди. За словами Кубілюса, підготовка до експлуатації буде завершена до 2030 року.

"Геополітичні події вимагають від нас прискорити роботу і надати ці послуги", - наголосив єврокомісар.

За його словами, такі системи є важливим елементом так званих "стратегічних факторів" - високотехнологічних військових можливостей, у яких ЄС сильно залежить від США.

Нагадаємо, росіяни нещодавно почали оснащувати свої дрони "Молнія-2" супутниковими системами Starlink. В результаті ефективність таких безпілотників на полі бою зросла.

Крім того, окупанти дедалі активніше намагаються обійти протиповітряну оборону України за допомогою встановлення на дрони-камікадзе "Шахед" і "Молнія" терміналів Starlink.

Зазначимо, РФ розробляє протисупутникову зброю проти системи Starlink, яка відіграє важливу роль у забезпеченні зв’язку для України на війні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Сполучені Штати Америки Україна Starlink
Новини
Газу буде більше: Україна нарощує імпорт з Польщі
Газу буде більше: Україна нарощує імпорт з Польщі
Аналітика
Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін
Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін