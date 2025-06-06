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Не працює половина гілки: метро у Києві суттєво змінює режим роботи після атаки РФ

П'ятниця 06 червня 2025 05:59
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Не працює половина гілки: метро у Києві суттєво змінює режим роботи після атаки РФ Фото: метро у Києві суттєво змінює режим роботи після атаки РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Києві після атаки РФ частково не працює "червона" гілка метро, на відновлення її роботи знадобиться щонайменше доба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.

"Унаслідок масованого обстрілу столиці пошкоджено колії та кабелі на перегоні метрополітену між станціями "Дарниця"-"Лівобережна" червоної лінії метро. Поїзди рухатимуться лише між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна" з інтервалом орієнтовно 6 хвилин", - -зазначили у КМДА.

Відомо, що наземна частина станцій "Дніпро" – "Лісова" тимчасово закриті на вхід та вихід. На повноцінне відновлення роботи лінії знадобиться близько доби.

"На місці працюють всі необхідні фахівці, зокрема фахівці з відновлення і ремонту колій та мереж метрополітену. До повного відновлення колій для перевезення пасажирів зможуть задіяти лише ті поїзди метро, які перебували на нічному відстої у тупиках підземних станцій", - додали у КМДА.

Також зазначається, що про додатковий наземний транспорт та відновлення роботи усієї червоної лінії буде повідомлено додатково.

Масована атака України

Нагадаємо, російська армія сьогодні вночі масовано атакувала територію України ударними дронами. Під атакою опинились Київ та Чернігів.

Для атаки на Київ ворог застосував балістичні ракети. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Відомо також, що вибухи лунали у Луцьку. А у Київській області зафіксовано руйнування у трьох районах.

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