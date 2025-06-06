Не работает половина ветки: метро в Киеве существенно меняет режим работы после атаки РФ
В Киеве после атаки РФ частично не работает "красная" ветка метро, на восстановление ее работы понадобится минимум сутки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.
"В результате массированного обстрела столицы повреждены пути и кабели на перегоне метрополитена между станциями "Дарница"-"Левобережная" красной линии метро. Поезда будут двигаться только между станциями "Академгородок" - "Арсенальная" с интервалом ориентировочно 6 минут", - отметили в КГГА.
Известно, что наземная часть станций "Днепр" - "Лесная" временно закрыты на вход и выход. На полноценное восстановление работы линии понадобится около суток.
"На месте работают все необходимые специалисты, в частности специалисты по восстановлению и ремонту путей и сетей метрополитена. До полного восстановления путей для перевозки пассажиров смогут задействовать только те поезда метро, которые находились на ночном отстое в тупиках подземных станций", - добавили в КГГА.
Также отмечается, что о дополнительном наземном транспорте и восстановлении работы всей красной линии будет сообщено дополнительно.
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