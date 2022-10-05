Росіяни погрожують фронтом працівникам ЗАЕС за відмову від співпраці, - ЗМІ

Співрозмовники ВВС у сфері української атомної енергетики розповіли, що співробітники "Росатому" змушують українських робітників Запорізької АЕС підписувати документи про переведення на роботу до російської корпорації "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС".

Зазначається, що "Росатом" хоче зберегти український персонал, тому що підготовка нових співробітників може зайняти до 8-10 років.

Однак, за словами кількох джерел ВВС, співробітникам ЗАЕС стали надходити погрози про те, що їх можуть змусити воювати проти України, якщо вони не підпишуть документи про перехід на роботу в "Росатом".

Також нагадаємо, що 1 жовтня гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова затримав російський патруль. За словами ще одного співрозмовника ВВС, Мурашова викрали після того, як він відмовився підписати документ про співпрацю із "Росатомом". Пізніше стало відомо, що його звільнили, але він більше не обійматиме свою посаду.

Як повідомлялося раніше, сьогодні президент РФ Володимир Путін доручив "передати Запорізьку АЕС під управління Росії".

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