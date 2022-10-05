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Россияне угрожают фронтом работникам ЗАЭС за отказ от сотрудничества, - СМИ

Фото: работников ЗАЭС угрожают отправить на фронт, если они откажутся работать на "Росатом" (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты угрожают сотрудникам Запоржской АЭС отправкой на фронт воевать против Украины, если они не подпишут документы о переходе на работу под руководском "Росатома".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на русскую службу ВВС.

Собеседники ВВС в сфере украинской атомной энергетики рассказали, что сотрудники "Росатома" заставляют украинских работников Запорожской АЭС подписывать документы о переводе на работу в российскую корпорацию "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".

Отмечается, что "Росатом" хочет сохранить украинский персонал, потому что подготовка новых сотрудников может занять до 8-10 лет.

Однако по словам несколькихисточников ВВС, сотрудникам ЗАЭС стали поступать угрозы о том, что их могут заставить воевать против Украины, если они не подпишут документы о переходе на работу в "Росатом".

Также напомним, что 1 октября гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова задержал российский патруль. По словам еще одного собеседника ВВС, Мурашова похитили после того, как он отказался подписать документ о сотрудничестве с "Росатомом". Позже стало известно, что его освободили, но он больше не будет занимать свой пост.

Как сообщалось ранее, сегодня президент РФ Владимир Путин поручил "передать Запорожскую АЭС под управление России".

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Запорожская АЭСРосатом