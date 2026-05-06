Під Києвом чиновник ТЦК налагодив схему для ухилянтів: що на нього чекає

00:15 06.05.2026 Ср
2 хв
Зловмиснику вже повідомили про підозру
aimg Юлія Маловічко
Під Києвом чиновник ТЦК налагодив схему для ухилянтів: що на нього чекає Ілюстративне фото: поліція та працівники ТЦК (Getty images)
Поліція Київщини викрила посадовця Бориспільського районного ТЦК, який за неправомірну вигоду у розмірі 2500 доларів налагодив схему для ухилянтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Київської області в Facebook.

"За грошову винагороду фігурант обіцяв вплив на службових осіб, що здійснюють облік військовозобов’язаних, з метою сприяння ухиленню від проходження військової служби", - повідомили правоохоронці.

Встановлено, що зловмисник обіцяв за 2500 доларів вплинути на службових осіб для прийняття ними рішення, яке б дозволило військовозобов’язаному уникнути мобілізації, а також забезпечити безперешкодний вихід з приміщення ТЦК.

Після отримання коштів під час особистої зустрічі фігуранта затримано в процесуальному порядку.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру згідно зі статтею Кримінального кодексу, пов'язаною з отриманням неправомірної вигоди та впливом на високопосадовців. Відомо, що наразі слідство триває.

Фото: затримання чиновника Бориспільского районного ТЦК (www.facebook.com/pol.kyivregion)

Мобілізація в Україні

Слід зазначити, що в Україні готують зміни до підходів мобілізації. Йдеться про ширше залучення військовослужбовців на контрактній основі та поступове оновлення чинних процедур набору і служби.

РБК-Україна також повідомляло нещодавно про заяву глави ОП Кирила Буданова щодо мобілізації в Україні. За його словами, непогано було б реформувати процес мобілізації задля уникнення нелюдського ставлення під час приводу військовозобов'язаних, однак йдеться не про сам факт приводу.

Адже, як зазначив Буданов, в Україні мільйони ухилянтів і це "страшна правда".

