Під Києвом чиновник ТЦК налагодив схему для ухилянтів: що на нього чекає
Поліція Київщини викрила посадовця Бориспільського районного ТЦК, який за неправомірну вигоду у розмірі 2500 доларів налагодив схему для ухилянтів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Київської області в Facebook.
"За грошову винагороду фігурант обіцяв вплив на службових осіб, що здійснюють облік військовозобов’язаних, з метою сприяння ухиленню від проходження військової служби", - повідомили правоохоронці.
Встановлено, що зловмисник обіцяв за 2500 доларів вплинути на службових осіб для прийняття ними рішення, яке б дозволило військовозобов’язаному уникнути мобілізації, а також забезпечити безперешкодний вихід з приміщення ТЦК.
Після отримання коштів під час особистої зустрічі фігуранта затримано в процесуальному порядку.
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру згідно зі статтею Кримінального кодексу, пов'язаною з отриманням неправомірної вигоди та впливом на високопосадовців. Відомо, що наразі слідство триває.
Фото: затримання чиновника Бориспільского районного ТЦК (www.facebook.com/pol.kyivregion)
Мобілізація в Україні
Слід зазначити, що в Україні готують зміни до підходів мобілізації. Йдеться про ширше залучення військовослужбовців на контрактній основі та поступове оновлення чинних процедур набору і служби.
РБК-Україна також повідомляло нещодавно про заяву глави ОП Кирила Буданова щодо мобілізації в Україні. За його словами, непогано було б реформувати процес мобілізації задля уникнення нелюдського ставлення під час приводу військовозобов'язаних, однак йдеться не про сам факт приводу.
Адже, як зазначив Буданов, в Україні мільйони ухилянтів і це "страшна правда".