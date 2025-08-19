UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Працівники порту на Одещині організували схему з розтрати мільйонів гривень: подробиці

Фото: працівники порту на Одещині організували схему з розтрати мільйонів гривень (facebook.com/seaportYuzhny)
Автор: Константин Широкун

Керівництво морського порту у Одеській області організувало схему з розтрати мільйонів гривень на закупівлі обладнання, їм вручили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу Генерального прокурора.

Підозру отримали керівник державного підприємства, два керівника його структурних підрозділів та бізнесмен. Їхні дії призвели до завдання збитків державі у понад 8 млн грн.

Подробиці справи 

Керівник державного підприємства та двоє посадових осіб у змові з підприємцем організували закупівлю двох телескопічних навантажувачів за завищеною ціною: майже 20 млн грн замість реальних 12 млн грн. У результаті відбулось незаконне заволодіння коштами державного підприємства в особливо великих розмірах.

Що знайшли під час обшуків 

Під час обшуків вдома та в офісних приміщеннях підприємств виявлено та вилучено документацію, яка буде використана в якості доказів у кримінальному провадженні.

До суду скеровано клопотання про відсторонення керівника держпідприємства від займаної посади.

Нагадаємо, раніше СБУ та слідчі Національної поліції викрили масштабну схему привласнення палива з газотранспортної системи України на суму понад 251 млн гривень.

Також працівницю Одеської митниці Держмитслужби України затримали за вимагання 270 тисяч гривень хабаря у представників компаній.

Окрім того, у липні в Києві правоохоронці затримали топ-чиновника Державної митної служби через схеми з військовозобовʼязаними та нелегальними мігрантами.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесапортПрокуратура