Працівники порту на Одещині організували схему з розтрати мільйонів гривень: подробиці

Підозру отримали керівник державного підприємства, два керівника його структурних підрозділів та бізнесмен. Їхні дії призвели до завдання збитків державі у понад 8 млн грн.

Подробиці справи

Керівник державного підприємства та двоє посадових осіб у змові з підприємцем організували закупівлю двох телескопічних навантажувачів за завищеною ціною: майже 20 млн грн замість реальних 12 млн грн. У результаті відбулось незаконне заволодіння коштами державного підприємства в особливо великих розмірах.

Що знайшли під час обшуків

Під час обшуків вдома та в офісних приміщеннях підприємств виявлено та вилучено документацію, яка буде використана в якості доказів у кримінальному провадженні.

До суду скеровано клопотання про відсторонення керівника держпідприємства від займаної посади.