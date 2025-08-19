Працівники порту на Одещині організували схему з розтрати мільйонів гривень: подробиці

Керівництво морського порту у Одеській області організувало схему з розтрати мільйонів гривень на закупівлі обладнання, їм вручили підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу Генерального прокурора.
Підозру отримали керівник державного підприємства, два керівника його структурних підрозділів та бізнесмен. Їхні дії призвели до завдання збитків державі у понад 8 млн грн.
Керівник державного підприємства та двоє посадових осіб у змові з підприємцем організували закупівлю двох телескопічних навантажувачів за завищеною ціною: майже 20 млн грн замість реальних 12 млн грн. У результаті відбулось незаконне заволодіння коштами державного підприємства в особливо великих розмірах.
Під час обшуків вдома та в офісних приміщеннях підприємств виявлено та вилучено документацію, яка буде використана в якості доказів у кримінальному провадженні.
До суду скеровано клопотання про відсторонення керівника держпідприємства від займаної посади.
