Працівникам культури підвищать зарплати: хто отримає на 70% більше посадового окладу

Із 1 січня 2027 року працівники державних і комунальних закладів культури почнуть отримувати вищі посадові оклади. Для більшості вони зростуть на 70%.

Головне: Масштабне підвищення з 2027 року: В Україні суттєво зростуть посадові оклади працівників державних і комунальних закладів культури.

В Україні суттєво зростуть посадові оклади працівників державних і комунальних закладів культури. Кого торкнуться зміни: Окрім працівників закладів культури, чиї зарплати визначаються за Єдиною тарифною сіткою, підвищення отримають співробітники Українського культурного фонду (УКФ) та Українського інституту книги.

Окрім працівників закладів культури, чиї зарплати визначаються за Єдиною тарифною сіткою, підвищення отримають співробітники Українського культурного фонду (УКФ) та Українського інституту книги. Нюанси для окремих категорій: Якщо до окладу працівника вже застосовується підвищувальний коефіцієнт, його посадовий оклад зросте на 40%.

Якщо до окладу працівника вже застосовується підвищувальний коефіцієнт, його посадовий оклад зросте на 40%. Старт великої реформи бюджетників: Аналогічні зміни та перехід на нову сучасну систему оплати праці планують впровадити для всієї бюджетної сфери.

Кому підвищать зарплати

Для працівників державних і комунальних закладів культури, чиї зарплати визначаються за Єдиною тарифною сіткою, а також для співробітників Українського культурного фонду та Українського інституту книги посадові оклади збільшать на 70%.

Відповідну постанову Кабінет міністрів ухвалив за спільною пропозицією Міністерства культури та Мінекономіки.

Втім, підвищення буде однаковим не для всіх.

Працівникам, чиї оклади вже зараз розраховують із застосуванням підвищувальних коефіцієнтів, встановили окремий порядок. Якщо такий коефіцієнт не перевищує 1,3, посадовий оклад зросте на 40%.

Чому вирішили змінити систему

У Міністерстві культури пояснюють, що підвищення зарплат не є окремим рішенням для однієї галузі, а лише початком реформи оплати праці всієї бюджетної сфери.

За словами віцепрем'єр-міністерки з гуманітарної політики - міністерки культури Тетяни Бережної, наступним кроком має стати перехід до сучасної та зрозумілої системи оплати праці.

У Мінекономіки додають, що аналогічні зміни згодом планують запровадити й в інших галузях бюджетної сфери.

Що ще передбачає постанова

Уряд доручив обласним і Київській міській військовим адміністраціям забезпечити виконання постанови у підпорядкованих закладах культури.

Водночас органам місцевого самоврядування рекомендували також перейти на нові підходи до оплати праці та переглянути роботу мережі культурних установ, щоб за можливості спрямувати зекономлені кошти на підвищення зарплат працівникам.

У Кабміні розраховують, що реформа допоможе зробити роботу у сфері культури більш конкурентною, утримати фахівців і підвищити престиж професій у галузі.