Прапор України над Куп’янськом: військові закріпилися в центрі міста

Бої за Куп'янськ

Раніше начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомляв, що російські війська нарощують тиск у Куп’янському районі, однак усі спроби прориву безпосередньо до міста зазнають невдачі. За його словами, Сили оборони повністю контролюють ситуацію та ефективно зривають інфільтраційні дії противника.

Водночас армія РФ значно активізувала авіаційні удари на Куп’янському й Лиманському напрямках, намагаючись витіснити українські підрозділи з лівого берега. Трегубов зазначив, що таким чином ворог прагне змінити перебіг бойових дій на цій ділянці фронту.

Він також нагадав, що Угруповання об’єднаних сил уже спростовувало фейкові заяви російської пропаганди про нібито захоплення Куп’янська. За його словами, повне зачищення міста від залишків ворожих груп може тривати ще кілька тижнів.

Крім того, російські війська посилили тиск на позиції ЗСУ на східному березі річки Оскіл поблизу Куп’янська. Попри спроби переправи через кригу, українські захисники зберігають контроль над обстановкою.