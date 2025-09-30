Прагнення авторитаризму: експерт пояснив, чому Трамп завжди буде схилятися до Путіна

"Я вже говорив публічно про взаємодію Трампа з Путіним. Проблема з Трампом очевидна. Пам’ятаю, коли я був тут у січні, тут панувала натхнення, бо Трамп заявляв: "Я закінчу цю війну. Путін робитиме те, що я скажу. Якщо не буде - я жорстко відповім", - зазначив він.

Юрист підкреслив, що жодна позиція Трампа не є стабільною. За його словами, попри гучні заяви, американський політик завжди тяжітиме до Путіна, оскільки бачить у ньому спорідненого авторитарного лідера.

"Іноді Трамп може давати людям надію своєю ексцентричною фразою в Truth Social, але те, що він говорить сьогодні, з великою ймовірністю суперечитиме тому, що він скаже завтра. На це просто не можна покладатися", - наголосив Елліс.

Він додав, що світові варто прийняти реальність поведінки Трампа на міжнародній арені й будувати такий процес взаємодії, який дозволить ефективніше з ним працювати.