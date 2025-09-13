Трамп засумнівався у здатності вплинути на Путіна щодо війни в Україні, - Axios

Президент США Дональд Трамп почав сумніватися в тому, що здатний вплинути на главу Кремля Володимира Путіна щодо питання війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Видання зазначає, що незважаючи на свої обіцянки покласти край війні в Україні, Трамп останнім часом, судячи з усього, засумнівався в здатності впливати на Путіна. Він зізнався своїм довіреним особам, що неправильно оцінив прагнення глави Кремля до миру.

Місяцем раніше президент США заявив, що Путін зазнає серйозних наслідків, якщо не погодиться на припинення вогню в Україні або не зробить серйозних кроків у напрямку миру під час їхньої зустрічі на Алясці.

Але відтоді, незважаючи на те, що російський диктатор не погодився на припинення вогню, і навіть на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським - Трамп не ввів нових санкцій.

Замість цього, як пише Axios, адміністрація переклала відповідальність за тиск на Путіна на Європу, зажадавши від ЄС запровадити додаткові санкції проти Москви і Китаю за купівлю російської нафти.