Стремление к авторитаризму: эксперт объяснил, почему Трамп всегда будет склоняться к Путину

Президент США Дональд Трамп воспринимает себя как авторитарного лидера и тяготеет к таким же. Поэтому он всегда будет склоняться к российскому диктатору Владимиру Путину.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил исполнительный директор Международной ассоциации адвокатов и эксперт по международному праву Марк Эллис.
"Я уже говорил публично о взаимодействии Трампа с Путиным. Проблема с Трампом очевидна. Помню, когда я был здесь в январе, здесь царило воодушевление, потому что Трамп заявлял: "Я закончу эту войну. Путин будет делать то, что я скажу. Если не будет - я жестко отвечу", - отметил он.
Юрист подчеркнул, что ни одна позиция Трампа не является стабильной. По его словам, несмотря на громкие заявления, американский политик всегда будет тяготеть к Путину, поскольку видит в нем родственного авторитарного лидера.
"Иногда Трамп может давать людям надежду своей эксцентричной фразой в Truth Social, но то, что он говорит сегодня, с большой вероятностью будет противоречить тому, что он скажет завтра. На это просто нельзя полагаться", - подчеркнул Эллис.
Он добавил, что миру следует принять реальность поведения Трампа на международной арене и строить такой процесс взаимодействия, который позволит эффективнее с ним работать.
Сразу после своего переизбрания президентом Дональд Трамп заявил, что стремится прекратить войны в мире. Во время избирательной кампании он неоднократно обещал остановить войну в Украине за 24 часа.
Трамп подчеркивал: "Я хорошо знаю Зеленского. Я хорошо знаю Путина. Это будет легко".
Однако уже в марте 2025 года после публичных заявлений о российских войсках Трамп выразил возмущение действиями Кремля: "Я очень зол на Путина".
Он также пригрозил ввести "вторичные тарифы" на нефть из России, если Москва не согласится на мир.
В апреле того же года в интервью Time Трамп объяснил, что его предыдущие слова о завершении российско-украинской войны "за один день" были образными.
В сентябре 2025 года он признал, что завершение войны в Украине оказалось значительно сложнее, чем он ожидал.
Также Трамп начал сомневаться в том, что способен повлиять на главу Кремля по вопросу войны в Украине.