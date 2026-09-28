PR-команду ДТЕК визнали найкращою за версією редакції MMR
Компанія ДТЕК отримала три нагороди за свої комунікаційні проєкти під час PR-марафону 2026, організованого MMR та бізнес-бюро Ekonomika+.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Market Media Review (MMR).
Зокрема, компанію відзначили в номінаціях:
- "Антикризові комунікації";
- "PR на міжнародному рівні";
- "Найкраща PR- команда" за версією редакції.
Так, 25 вересня в Києві відбувся Тотальний PR марафон 2026 від медіа про маркетинг та креатив MMR та бізнес-бюро Ekonomika+, який зібрав топових піарників, креативників та маркетологів, щоб поговорити про те, як комунікації стали частиною кожної бізнес-функції.
"Під час івенту були оголошені переможці Конкурсу PR-кейсів - ті, хто задають нову планку для індустрії та показують, як PR впливає не лише на репутацію, а й на весь бізнес", - йдеться в повідомленні.
Компанія ДТЕК отримала три нагороди від MMR
Першу нагороду компанія отримала в номінації "Антикризові комунікації" за кампанію "Світло тримається";
Другу нагороду ДТЕК отримав в номінації "PR на міжнародному рівні" за виконання хором композиції "Щедрик" на одній зі зруйнованих ТЕС компанії.
Третю нагороду ДТЕК отримав в номінації "Вибір редакції" за кращу PR-команду.
Раніше повідомлялось, що ДТЕК Ріната Ахметова єдиний з України отримав престижну міжнародну премію Global SABRE Awards 2026.