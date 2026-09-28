PR-команду ДТЕК визнали найкращою за версією редакції MMR

Компанія ДТЕК отримала три нагороди за свої комунікаційні проєкти під час PR-марафону 2026, організованого MMR та бізнес-бюро Ekonomika+.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Market Media Review (MMR).

Зокрема, компанію відзначили в номінаціях:

"Антикризові комунікації";

"PR на міжнародному рівні";

"Найкраща PR- команда" за версією редакції.

Читайте також: ДТЕК отримав дві міжнародні нагороди SABRE за комунікаційні кампанії про найскладнішу зиму

Так, 25 вересня в Києві відбувся Тотальний PR марафон 2026 від медіа про маркетинг та креатив MMR та бізнес-бюро Ekonomika+, який зібрав топових піарників, креативників та маркетологів, щоб поговорити про те, як комунікації стали частиною кожної бізнес-функції.

"Під час івенту були оголошені переможці Конкурсу PR-кейсів - ті, хто задають нову планку для індустрії та показують, як PR впливає не лише на репутацію, а й на весь бізнес", - йдеться в повідомленні.

Компанія ДТЕК отримала три нагороди від MMR

Першу нагороду компанія отримала в номінації "Антикризові комунікації" за кампанію "Світло тримається";

Другу нагороду ДТЕК отримав в номінації "PR на міжнародному рівні" за виконання хором композиції "Щедрик" на одній зі зруйнованих ТЕС компанії.



Третю нагороду ДТЕК отримав в номінації "Вибір редакції" за кращу PR-команду.