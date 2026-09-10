ДТЕК єдиний з України отримав міжнародну премію Global SABRE Awards 2026

Компанія ДТЕК отримала престижну міжнародну премію Global SABRE Awards 2026 за комунікаційну компанію "Світло тримається". Це єдина українська компанія, яка стала переможцем в цьому конкурсі цього року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Provoke .

Кампанія ДТЕК "Світло тримається" (The Light Holds On) стала одним із 40 переможців Global SABRE Awards 2026.

Організатори відібрали їх серед понад 5,5 тисячі заявок, поданих на SABRE Awards з більш ніж 60 країн світу.

Зокрема, кампанія "Світло тримається" включала в себе виконання хором музичної композиції "Щедрик" на зруйнованій російськими обстрілами теплоелектростанції, проекцію світлової інсталяції на монумент "Батьківщина-мати" та встановлення новорічної ялинки з форм енергетиків біля кафе "Завертайло" на Софіївській площі в Києві.

Що відомо про премію

Global SABRE Awards відзначає найкращі комунікаційні кампанії з різних регіонів світу.

До глобального списку потрапляють проєкти, які раніше були представлені в регіональних конкурсах SABRE Awards в Америці, Європі, на Близькому Сході, в Африці та Азійсько-Тихоокеанському регіоні.