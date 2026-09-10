ua en ru
Чт, 10 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

ДТЕК єдиний з України отримав міжнародну премію Global SABRE Awards 2026

17:15 10.09.2026 Чт
1 хв
Кампанія ДТЕК "Світло тримається" увійшла до найкращих комунікаційних кампаній світу
aimg Сергій Новіков
ДТЕК єдиний з України отримав міжнародну премію Global SABRE Awards 2026 ДТЕК отримав міжнародну премію Global SABRE Awards 2026 (фото: provokemedia.com)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Компанія ДТЕК отримала престижну міжнародну премію Global SABRE Awards 2026 за комунікаційну компанію "Світло тримається". Це єдина українська компанія, яка стала переможцем в цьому конкурсі цього року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Provoke.

Кампанія ДТЕК "Світло тримається" (The Light Holds On) стала одним із 40 переможців Global SABRE Awards 2026.

Організатори відібрали їх серед понад 5,5 тисячі заявок, поданих на SABRE Awards з більш ніж 60 країн світу.

Зокрема, кампанія "Світло тримається" включала в себе виконання хором музичної композиції "Щедрик" на зруйнованій російськими обстрілами теплоелектростанції, проекцію світлової інсталяції на монумент "Батьківщина-мати" та встановлення новорічної ялинки з форм енергетиків біля кафе "Завертайло" на Софіївській площі в Києві.

Що відомо про премію

Global SABRE Awards відзначає найкращі комунікаційні кампанії з різних регіонів світу.

До глобального списку потрапляють проєкти, які раніше були представлені в регіональних конкурсах SABRE Awards в Америці, Європі, на Близькому Сході, в Африці та Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова отримав дві престижні міжнародні нагороди SABRE за комунікаційну кампанію "Світло тримається".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ДТЕК
Новини
"Дійшли до межі": Мінфін попередив про можливу затримку соцвиплат
"Дійшли до межі": Мінфін попередив про можливу затримку соцвиплат
Аналітика
Падіння "Карфагену". Як корупція та скандали розхитують владу Зеленського
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Падіння "Карфагену". Як корупція та скандали розхитують владу Зеленського