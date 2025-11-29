ДТЕК отримав золото від Effie за кампанію "Світло тримається"

Компанія ДТЕК отримала золоту нагороду Effie за кампанію "Світло тримається", у яку було залучено найвідоміші бренди України.

Поо це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

Зокрема, ДТЕК отримав винагороду за кампанію «Світло тримається», де компанія обʼєднала українські бренди, щоб показати, як всі вони працюють в умовах постійних обстрілів.

Зазначається, що Effie Awards - це найпрестижніша світова нагорода в галузі маркетингових комунікацій, яку отримують за головне досягнення в сфері - ефективність.