ДТЕК отримав золото від Effie за кампанію "Світло тримається"
Компанія ДТЕК отримала золоту нагороду Effie за кампанію "Світло тримається", у яку було залучено найвідоміші бренди України.
Поо це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Зокрема, ДТЕК отримав винагороду за кампанію «Світло тримається», де компанія обʼєднала українські бренди, щоб показати, як всі вони працюють в умовах постійних обстрілів.
Зазначається, що Effie Awards - це найпрестижніша світова нагорода в галузі маркетингових комунікацій, яку отримують за головне досягнення в сфері - ефективність.
Раніше 10 працівників ДТЕК Ріната Ахметова отримали державну нагороду від Президента Володимира Зеленського за відновлення після обстрілів.
Додамо, що нещодвно троє енергетиків компанії ДТЕК отримали відзнаки від очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка за повернення світла після ворожих обстрілів.