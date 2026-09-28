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PR-команду ДТЭК признали лучшей по версии редакции MMR

18:31 28.09.2026 Пн
2 мин
aimg Сергей Новиков
PR-команду ДТЭК признали лучшей по версии редакции MMR ДТЭК получил несколько знаков отличия MMR во время PR-марафона 2026 (фото: dtek.com)
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Компания ДТЭК получила три награды за свои коммуникационные проекты во время PR-марафона 2026, организованного MMR и бизнес-бюро Ekonomika+.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Market Media Review (MMR).

В частности, компанию отметили в номинациях:

  • "Антикризисные коммуникации";
  • "PR на международном уровне";
  • "Лучшая PR-команда" по версии редакции.
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Так, 25 сентября в Киеве состоялся Тотальный PR марафон 2026 от медиа о маркетинге и креативе MMR и бизнес-бюро Ekonomika+, который собрал топовых пиарщиков, креативщиков и маркетологов, чтобы поговорить о том, как коммуникации стали частью каждой бизнес-функции.

"Во время инвента были объявлены победители Конкурса PR-кейсов - те, кто задают новую планку для индустрии и показывают, как PR влияет не только на репутацию, но и на весь бизнес", - говорится в сообщении.

Компания ДТЭК получила три награды от MMR

Первую награду компания получила в номинации "Антикризисные коммуникации" за кампанию "Свет держится";

Вторую награду ДТЭК получил в номинации "PR на международном уровне" за исполнение хором композиции "Щедрик" на одной из разрушенных ТЭС компании.

Третью награду ДТЭК получил в номинации "Выбор редакции" за лучшую PR-команду.

Ранее сообщалось, что ДТЭК Рината Ахметова единственный из Украины получил престижную международную премию Global SABRE Awards 2026.

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