PR-команду ДТЭК признали лучшей по версии редакции MMR

Компания ДТЭК получила три награды за свои коммуникационные проекты во время PR-марафона 2026, организованного MMR и бизнес-бюро Ekonomika+.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Market Media Review (MMR).

В частности, компанию отметили в номинациях:

"Антикризисные коммуникации";

"PR на международном уровне";

"Лучшая PR-команда" по версии редакции.

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Так, 25 сентября в Киеве состоялся Тотальный PR марафон 2026 от медиа о маркетинге и креативе MMR и бизнес-бюро Ekonomika+, который собрал топовых пиарщиков, креативщиков и маркетологов, чтобы поговорить о том, как коммуникации стали частью каждой бизнес-функции.

"Во время инвента были объявлены победители Конкурса PR-кейсов - те, кто задают новую планку для индустрии и показывают, как PR влияет не только на репутацию, но и на весь бизнес", - говорится в сообщении.

Компания ДТЭК получила три награды от MMR

Первую награду компания получила в номинации "Антикризисные коммуникации" за кампанию "Свет держится";

Вторую награду ДТЭК получил в номинации "PR на международном уровне" за исполнение хором композиции "Щедрик" на одной из разрушенных ТЭС компании.



Третью награду ДТЭК получил в номинации "Выбор редакции" за лучшую PR-команду.