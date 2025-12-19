"Щедрик" заспівали на зруйнованій ТЕС. ДТЕК закликав допомогти відновити енергетику

На одній зі зруйнованих ТЕС ДТЕК прозвучала різдвяна композиція "Щедрик" у виконанні хору та оркестру. Таким чином компанія вирішила привернути увагу до відновлення енергетики України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Різдвяний "Щедрик" прозвучав у машинному залі теплоелектростанції ДТЕК, зруйнованої російськими атаками. Захід відбувся безпосередньо на пошкодженому енергетичному об’єкті та став публічним зверненням компанії до міжнародних партнерів із закликом посилити підтримку відновлення української енергетичної інфраструктури", - йдеться в ньому.

Зазначається, що проведення виступу в період різдвяних свят стало нагадуванням про умови, в яких українська енергосистема працює вже четвертий рік поспіль - під постійними атаками та з масштабними руйнуваннями генерації й мереж.

Подія мала на меті зафіксувати реальний стан енергооб’єктів і привернути увагу до потреб сектору у фінансуванні, обладнанні та захисті.

"За час повномасштабної війни українська енергетика зазнала системних і масштабних руйнувань. Ми інвестуємо значні ресурси у відновлення теплової генерації та шахт, але для стабільної роботи енергосистеми необхідна посилена й довгострокова підтримка міжнародних партнерів - як у відновленні, так і в захисті критичної інфраструктури", - зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.