"Щедрик" заспівали на зруйнованій ТЕС. ДТЕК закликав допомогти відновити енергетику

Україна, П'ятниця 19 грудня 2025 13:42
UA EN RU
"Щедрик" заспівали на зруйнованій ТЕС. ДТЕК закликав допомогти відновити енергетику Фото: "Щедрик" прозвучав на зруйнованій ТЕС ДТЕК (energo.dtek.com)
Автор: Юлія Бойко

На одній зі зруйнованих ТЕС ДТЕК прозвучала різдвяна композиція "Щедрик" у виконанні хору та оркестру. Таким чином компанія вирішила привернути увагу до відновлення енергетики України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Різдвяний "Щедрик" прозвучав у машинному залі теплоелектростанції ДТЕК, зруйнованої російськими атаками. Захід відбувся безпосередньо на пошкодженому енергетичному об’єкті та став публічним зверненням компанії до міжнародних партнерів із закликом посилити підтримку відновлення української енергетичної інфраструктури", - йдеться в ньому.

Зазначається, що проведення виступу в період різдвяних свят стало нагадуванням про умови, в яких українська енергосистема працює вже четвертий рік поспіль - під постійними атаками та з масштабними руйнуваннями генерації й мереж.

Подія мала на меті зафіксувати реальний стан енергооб’єктів і привернути увагу до потреб сектору у фінансуванні, обладнанні та захисті.

"За час повномасштабної війни українська енергетика зазнала системних і масштабних руйнувань. Ми інвестуємо значні ресурси у відновлення теплової генерації та шахт, але для стабільної роботи енергосистеми необхідна посилена й довгострокова підтримка міжнародних партнерів - як у відновленні, так і в захисті критичної інфраструктури", - зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Як "Щедрик" підкорив Україну та світ

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало історію українського "Щедрика", який став одним із невід’ємних символів Різдва у всьому світі.

Легендарній мелодії Миколи Леонтовича понад 100 років, і вона стала всесвітньо відомою завдяки гастролям хору Олександра Кошиця у 1920-х роках.

Мелодія, спочатку написана на основі українського фольклору, з часом стала символом Різдва в англомовному світі як "Carol of the Bells".

Уперше "Щедрик" прозвучав 29 грудня 1916 року в Києві, а вже у 1919-му його виконали за кордоном.

