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У Київській області відбивають атаку дронів-камікадзе

Понеділок 30 вересня 2024 02:14
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У Київській області відбивають атаку дронів-камікадзе Фото: у Київській області працює ППО через атаку "Шахедів" (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Київській області у ніч проти 30 вересня розпочалась робота сил та засобів протиповітряної оборони. У регіоні фіксувалися ворожі ударні безпілотники типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).

Про бойову роботу захисників неба у Київській області стало відомо близько 02.04.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться в заяві КОВА у Telegram.

Також в адміністрації закликали мешканців Київської області дотримуватися інформ-тиші та перебувати у безпечних місцях.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - передали в КОВА.

Нічна атака "Шахедів"

Нагадаємо, ввечері 29 вересня російські окупанти запустили по території України ударні безпілотники типу "Шахед" для чергової атаки - у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Після години ночі сирена щодо загрози ворожих атак з повітря залунала також у Києві через наближення дронів-камікадзе противника.

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Київська область ППО Атака дронів
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