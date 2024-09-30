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У Києві також оголосили повітряну тривогу через "Шахеди"

Київ, Понеділок 30 вересня 2024 01:11
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У Києві також оголосили повітряну тривогу через "Шахеди" Фото: у Києві оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві цієї ночі, 30 вересня, була оголошена повітряна тривога. В області фіксувався рух дронів-камікадзе російських загарбників, й виникла загроза для столиці через "Шахеди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську війскову адміністрацію (КМВА).

Сирена щодо загрози ворожих атак з повітря залунала у столиці близько 1:06.

Мешканців Києва закликали перебувати у безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги.

"М. Київ - повітряна тривога! Негайно прямуйте до укриття!", - йдеться в оголошенні КМВА.

Керівник адміністрації Сергій Попко розповів про "Шахеду" загрозу для Києва.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!", - йдеться в його публікації у Telegram.

Додамо, перед тим у Повітряних силах інформували про фіксацію ворожих ударних безпілотників на межі Чернігівської та Київської областей, й вони рухалися курсом на південний захід.

А за оновленими даними військових, "Шахеди" були помічені, зокрема, у східній та південній частинах Київської області, курс - південно-західний/західний.

Нічна повітряна атака

Раніше повідомлялося, що ввечері 29 вересня російські загарбники запустили по території України ударні безпілотники типу "Шахед" для чергової атаки. Так, у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Крім того, вже вночі у Повітряних силах попередили про загрозу російських ракетних ударів із застосуванням балістики. Й були зафіксовані пуски ворогом ракет у бік Кривого Рогу, й у місті пролунали вибухи.

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Київ Повітряна тривога
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