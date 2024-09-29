Росіяни атакують Україну "Шахедами": в яких областях оголошено тривогу

Ввечері у неділю, 29 вересня, російські терористи запустили в напрямку України дрони типу "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Перші ворожі безпілотники почали залітати у повітряний простір країни близько 21.30 вечора з півдня та північного сходу.

Військові повідомили про рух дронів у Херсонській області в напрямку Миколаївської області, а також у Сумській області в напрямку Сум.

О 22.00 БпЛА з Сумської області рухалися курсом на Полтавську область. Також безпілотники рухалися на північний захід південніше Миколаєва.

Згодом на півдні дрони були виявлені на межі Миколаївської та Одеської областей, рухалися північно-західним курсом.

Також декілька БпЛА рухалися на південь у центральній та південній частині Сумської області. Крім того, дрони були помічені у північній частині Полтавської області, курс південний.

О 22:28 Повітряні сили повідомили про рух дронів у Полтавській області курсом на Миргород.

Також декілька БпЛА були помічені у південній частині Миколаївської області, рухалися північно-західним курсом.

Оновлено 23:07

Військові повідомили про рух безпілотники у південній та центральній частинах Сумської області, курс західний та південний.

Крім того, дрони виявлені у північній частині Полтавської області, рухаються на південний захід.

Також БпЛА у південній частині Чернігівської області, рухаються західним курсом.

До того ж, дрони рухаються з Херсонської області, курсом на Миколаївську область.

Безпілотники виявлені у Миколаївській області, рухаються курсом на північ та захід.

Дрони також рухаються у північній частині Одеської області, курс західний.

Оновлено 23:15

БпЛА з Полтавської області направляються курсом на Київську область.

Дрон в Одеській області змінив курс на північ.

Оновлено 23:45

Військові повідомляють про безпілотники у Сумській області, рухаються курсом на Полтавську та Чернігівську області.

Дрони виявлені у Полтавській області, курсом на захід.

Декілька груп БпЛА у Миколаївській області, рухаються на північний-захід.

Безпілотники у північній та центральній частинах Одеської області, курс північний та північно-західний.

Дрони у Білгород-Дністровському районі Одеської області, курс північний.

БпЛА у південній частині Кіровоградської області, курс західний.

Безпілотники у північній частині Черкаської області, курс західний.

Моніторингові пабліки повідомляють, що наразі у повітряному просторі України перебувають близько 35 "Шахедів".

Наразі карта повітряних тривог виглядає так: