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У Києві пролунала серія вибухів. Працює ППО

Київ, Понеділок 30 вересня 2024 02:16
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У Києві пролунала серія вибухів. Працює ППО Фото: у Києві гучно через роботу ППО по ворожих дронах (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві пролунала серія вибухів через роботу ППО по ворожих "Шахедах".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента та КМВА.

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Близько 2:45 у місті було чутно повторні вибухи.

Моніторингові пабліки повідомляють, що наразі довкола Києва близько 10 "Шахедів".

Нічна атака "Шахедів"

Ввечері у неділю, 29 вересня, російські терористи запустили в напрямку України десятки ударних дронів типу "Шахед".

О 1:06 було оголошено повітряну тривогу в Києві.

Згодом у Київській ОВА повідомили про роботу ППО по дронах в Київській області.

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