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ППО знищила усі "Шахеди", які росармія запустила на Київ

Київ, Понеділок 30 вересня 2024 06:49
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ППО знищила усі "Шахеди", які росармія запустила на Київ Фото: мобільна вогнева група ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Силами та засобами протиповітряної оборони були знешкоджені усі дрони-камікадзе типу "Шахед", які ворог застосував цієї ночі для ударів по Києву. У місті руйнувань та потерпілих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергія Попка.

Чиновник зазначив, що на столицю російські "Шахеди" заходили у ніч проти 30 вересня "хвилями та з різних напрямків".

"Четверта повітряна атака на Київ! Як і під час останніх нападів, ворог знову застосував ударні БпЛА, попередньо на кшталт "Shahed"", - розповів начальник КМВА.

Загалом у столиці повітряна тривога тривала понад п'ять годин.

"Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знешкоджені", - розповів чиновник та додав, що про точну кількість та тип безпілотників противника повідомлять Повітряні Сили ЗСУ.

"Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих", - сказав чиновник, та нагадав громадянам про важливість бути в укриттях під час повітряної тривоги.

Нічна повітряна атака

Цієї ночі російські окупанти знову влаштували комбіновану повітряну атаку по Україні, застосувавши для ударів дрони-камікадзе, ракетне озброєння та авіабомби.

Так, увечері 29 вересня противник запустив ударні безпілотники типу "Шахед", і в низці областей була оголошена повітряна тривога.

Після години ночі сирена щодо загрози ворожих атак з повітря залунала також у Києві через наближення дронів-камікадзе противника.

Потім стало відомо про роботу ППО у Києві, де також було чути вибухи. Бойова робота захисників неба велася і на Київщині через фіксацію в регіоні "Шахедів".

Додамо, що у Кривому Розі цієї ночі пролунали вибухи, а перед цим російські окупанти запустили по місту балістику.

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Київ ППО Атака дронів
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