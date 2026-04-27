ПВО сбивает более 90% дронов, но есть нюанс: Зеленский сделал заявление

13:08 27.04.2026 Пн
Зеленский назвал ключевой вектор для усиления украинской ПВО
aimg Константин Широкун
Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)

Украинские силы ПВО сбивают более 90% вражеских беспилотников, но защита от ударов баллистикой нуждается в усилении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Читайте также: Украина планирует производить собственную ПВО, - Зеленский

"В течение прошлой недели РФ выпустила по Украине около 1900 ударных дронов, почти 1400 управляемых авиационных бомб и около 60 ракет различных типов", - заявил Зеленский.

По его словам, удары РФ подчеркивают, насколько своевременными являются новые взносы партнеров в программу PURL, а также одобрение 20-го санкционного пакета ЕС и европейского пакета поддержки в 90 млрд евро на Кипре.

"Наша система противовоздушной обороны уже демонстрирует очень высокий процент сбивания дронов - более 90%. И нужно работать над тем, чтобы этот процент постоянно рос, и не только в сбивании дронов, но и баллистики", - подчеркнул глава государства.

Президент Украины также отметил, что каждая дополнительная поставка ракет в ПВО - это спасенные люди, лучше защищенные города и критическая инфраструктура.

Украина усиливает ПВО

Напомним, 15 апреля Зеленский сообщил о критическом дефиците зенитно-ракетных комплексов Patriot. Президент добавил, что у Украины будет еще меньше оружия, если война будет продолжаться и дальше.

Отметим, накануне заседания "Рамштайн" Украина согласовала с Бельгией и Испанией усиление ПВО и расширение авиационной поддержки для Воздушных сил ВСУ.

Кроме того, стало известно, что Украина и Германия готовят совместные проекты в сфере противовоздушной обороны, которые касаются разработки и использования новейшего лазерного оружия.

РБК-Украина также писало, что Украина и Германия согласовали масштабный пакет сотрудничества на 4 млрд евро. Он предусматривает передачу ВСУ нескольких сотен ракет для систем ПВО Patriot.

Зеленский инициировал продление мобилизации и военного положения
Зеленский инициировал продление мобилизации и военного положения
Аналитика
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Юлия Акимова, Ростислав Шаправский Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским