ПВО сбила большинство дронов, но баллистика прорвалась: детали ночной атаки РФ
В ночь на 11 июля Россия атаковала Украину баллистическими и управляемыми авиационными ракетами, а также 121 ударным дроном. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей, однако есть попадания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Этой ночью враг атаковал Украину:
- 6 баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 из Брянской области РФ;
- 4 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства ТОТ АР Крыма;
- 2 противорадиолокационными ракетами Х-31 из акватории Черного моря;
- 121 ударным беспилотником типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ; ТОТ Донецкой обл.; Гвардейское, Чауда - ТОТ АР Крым.
По предварительным данным, по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 111 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание баллистических ракет, 2 управляемых авиационных ракет и 7 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.
Информация о двух противорадиолокационных ракетах уточняется, информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.
Атака на Киев и дефицит антибаллистики
Напомним, в ночь на 11 июля российские войска в очередной раз атаковали баллистикой Киев . Попадания зафиксированы в нескольких районах столицы, пострадали 10 человек, среди них - ребенок.
Отметим, в Украине дефицит ракет для систем ПВО, которые могут перехватывать баллистику. Поэтому системы Patriot пришлось перевести с автоматического на ручной режим работы.
Ранее мы сообщали, что Украина во время атак РФ в июне уничтожила подавляющее большинство ударных дронов. Однако процент сбития баллистических ракет упал до 40.
Так, ПВО сбило 89% воздушных целей во время массированных российских атак.
В общей сложности Россия выпустила по Украине за месяц почти 6000 дронов и ракет. Из них украинские силы уничтожили около 5300.
Самым большим вызовом остаются баллистические ракеты. Их перехват требует значительного количества ракет РАС-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot.