ППО вночі збила більшість ворожих дронів, але є прильоти, - ПС

З вечора до ранку росіяни атакували 124 ударними дронами типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Шаталово, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 102 ворожих безпілотники типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 12 ударних дронів на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька груп ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.