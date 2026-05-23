UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

ППО вночі збила більшість ворожих дронів, але є прильоти, - ПС

08:59 23.05.2026 Сб
2 хв
Росіяни атакували з шести намрямків
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: сили ППО збили 102 російські дрони (Getty Images)

У ніч на 23 травня Росія атакувала Україну 124 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

З вечора до ранку росіяни атакували 124 ударними дронами типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Шаталово, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 102 ворожих безпілотники типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 12 ударних дронів на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька груп ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.

Обстріли України

Нагадаємо, внаслідок атаки ворожих безпілотників по Полтавській громаді вночі 23 травня виникла пожежа.

Вибухова хвиля вибила вікна в адміністративних будівлях та у житловому фонді. Постраждалих немає.

Увечері 22 травня Конотоп зазнав атаки реактивних "Шахедів". У місті погіршилася якість повітря - мешканці відчувають запах горілого.

Також вчора внаслідок російського удару по Дніпру було знищено склад гуманітарної допомоги ООН у справах біженців. В організації заявили про загибель працівників складу та втрату допомоги для тисяч переселенців.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ППОПовітряні сили УкраїниВійна в УкраїніАтака дронів