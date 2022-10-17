ППО для України. Які системи можуть захистити небо

Через постійні атаки окупантів Україна гостро потребує зміцнення протиповітряної оборони та закликає союзників прискорити надання систем ППО. Кілька країн анонсували допомогу для захисту українського неба найближчим часом.

Що відомо про системи ППО для України і коли ми їх зможемо отримати – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Комплекси NASAMS

Після масованого удару по Україні 10 жовтня президент США Джо Байден пообіцяв передати Україні передові системи ППО, а під час "Рамштайну" глава Пентагону Ллойд Остін запевнив, що Штати нададуть їх настільки швидко, наскільки це фізично можливо.

Мова йде про системи протиповітряної оборони NASAMS, перші з яких мають прибути в Україну цього місяця. Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що українські воїни вже закінчують опанування техніки.

Відомо, що спочатку Україна отримає дві батареї комплекса, в кожній може бути до 8 пускових установок з командним пунктом та радаром для відстеження цілей.

Фото: пускова установка ЗРК NASAMS (flickr.com)

Характеристики ЗРК NASAMS

мобільний зенітно-ракетний комплекс норвезько-американської розробки;

призначений для перехоплення ракет, літаків та інших повітряних цілей на малих та середніх висотах за будь-яких погодних умов.

ракети для NASAMS (AIM-120) мають швидкість до 4900 км/год та високу маневреність;

дальність ураження цілі - 25 км. Висота ураження – до 16 км;

РЛС комплексу забезпечує огляд на відстані до 75 кілометрів та висоті до 40 кілометрів, одночасно відстежує до 60 цілей.

Ракети AMRAAM

Ще одним підсумком "Рамштайну-6" стало рішення Великобританії про передачу ракет AMRAAM для України. Саме цей тип ракет може запускатися з зенітно-ракетного комплексу NASAMS для боротьби з крилатими ракетами, дронами-камікадзе та іншими повітряними цілями.

Британський міністр оборони Бен Уоллес зазначив, що у зв'язці з американськими системами NASAMS ракети AMRAAM зможуть зміцнити протиракетну оборону та захистити українське небо.

Фото: ракети AMRAAM запускають з ЗРК NASAMS (Kongsberg.com)

Характеристики AMRAAM:

AIM-120 AMRAAM - американська всепогодна керована ракета класу "повітря – повітря" середньої дальності.

Вона є основною ракетою для літаків-винищувачів, але також використовується як ракета наземного базування для запуску з контейнерів ракетного комплексу NASAMS. На одній пусковій системі ЗРК встановлено 6 контейнерів з ракетами.

Ракети AIM-120 AMRAAM є кількох модифікацій з дальністю стрільби від 50 км. Яку саме модифікацію отримає Україна від Британії, наразі ще невідомо.

IRIS-T

Перша отримана Україною німецька система ППО IRIS-T (SLM) вже захищає небо на півдні. За досягнутою домовленістю, очікується передача ще 3-х таких комплексів.

IRIS-T - найсучасніша система протиповітряної оборони середньої дальності. Її розробка завершилася лише у 2014 році. Україна стала першою країною в світі, на озброєнні якої є остання модифікація IRIS-T.

ППО від Німеччини має суттєво підвищити можливості щодо знищення літаків, вертольотів, БПЛА, крилатих та балістичних ракет.

Фото: система IRIS-T (Getty Images)

Характеристики IRIS-T:

дальність - 40 км;

висота запуску ракети - до 20 км;

8 ракет у пусковій установці;

вертикальний запуск ракет.

Інфрачервона головка ракети IRIS-T наводить її на ціль, але сама ракета не виявляє своєї присутності. Може пролетіти відстань до цілі у 40 км, але головка самонаведення захопить ціль лише з відстані 20 км.

Радари ППО в режимі реального часу відстежують понад півтори тисячі цілей. Вони працюють на 360 градусів, що дозволяє одночасно атакувати кілька повітряних цілей за будь-яких погодних умов. На відстані 250 км радар вже виявляє літак, а на 120 км вже супроводжує ціль та наводить ракети.

ЗРК Crotale

Франція планує передати на озброєння України зенітні комплекси Crotale. Скільки саме ЗРК готують відправити не уточнюється, але у французькому міністерстві оборони заявляють, що системи будуть розгорнуті в Україні протягом двох місяців, включно із часом на навчання військових.

Фото: Комплекс Crotale (flickr.com)

Характеристики ЗРК Crotale:

Зенітно-ракетний комплекс Crotale ефективно працює за будь-якої погоди. Призначений для боротьби з повітряними цілями на середніх, малих та гранично малих висотах.

Як зазначив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, ЗРК Crotale буде особливо корисним Україні для ураження безпілотників та при повітряних бомбардуваннях.

Комплекс на броньованому колісному шасі після модернізації 1994 року комплектується новою РЛС з фазованою антеною решіткою.

дальність ураження цілі - 0,5-10 км; висота - до 6 км;

ракета R440 з уламково-фугасною бойовою частиною;

кількість ракет на ПУ - 8 одиниць;

час реакції - 5 секунд.

ЗРК Hawk

Україна отримає 4 зенітно-ракетні комплекси Hawk від Іспанії найближчим часом. Рішення було ухвалене за підсумками засідання у форматі "Рамштайн" минулого тижня.

Водночас міністр оборони Олексій Резніков заявив, що цих систем для захисту українського повітряного простору буде більше. За його словами, ще декілька іспанських ЗРК Hawk "вже на підході".

Фото: ППО Hawk (flickr.by/gberg2007)

Характеристики ЗРК Hawk:

Зенітно-ракетний комплекс середньої дальності розроблений у 1960 роках. Активно використовувався США під час Холодної війни.

Система пройшла кілька глобальних модернізацій. Під час яких була цифровізована та отримала здатність одночасно перехоплювати кілька цілей та нейтралізувати їх на малих висотах.

ЗРК оснащений керованою ракетою MIM-23K з уламково-фугасною бойовою частиною, що дозволяє більш ефективно знищувати тактичні балістичні ракети.

Іспанський "Яструб" має трикоординатну радіолокаційну систему та мобільний пункт розподілу вогню від компанії Kongsberg, як і у ЗРК NASAMS.

Дальність виявлення цілей сягає 100 км, а дальність знищення – до 50 км.

SAMP-T

Під час промови на зустрічі лідерів G7 Володимир Зеленський закликав надати Україні ЗРК SAMP-T, який наразі є на озброєнні Франції та Італії. Рішення щодо передачі комплексу ще не ухвалене.

SAMP-T використовується для прикриття важливих об'єктів, тому надання такої системи ППО особливо актуально для України на тлі ударів росіян по об'єктах інфраструктури.

Фото: ППО SAMP-T (mbda-systems.com)

Характеристики SAMP-T:

Комплекс встановлюється на колісне шасі. Пускові установки вертикального старту складаються з модулей на 8 ракет кожний. Багатофункціональна РЛС у складі SAMP-T відстежує цілі на дальності до 80 км.

Ракети SAMP-T призначені для ураження антирадарних, протиповітряних, крилатих та балістичних ракет малої та середньої дальності, а також безпілотників. У ЗРК використовується двоступінчаста ракета Aster-30.

Її бойова частина - осколково-фугасного типу з програмованою затримкою спрацьовування. Можливе одночасне наведення ракет на 16 різних цілей. Дальність ураження - до 35 км.