ПВО для Украины. Какие системы могут защитить небо

Из-за постоянных атак оккупантов Украина остро нуждается в укреплении противовоздушной обороны и призывает союзников ускорить предоставление систем ПВО. Несколько стран анонсировали помощь для защиты украинского неба в ближайшее время.

Что известно о системах ПВО для Украины и когда мы их сможем получить – в материале РБК-Украина ниже.

Комплексы NASAMS

После массированного удара по Украине 10 октября президент США Джо Байден пообещал передать Украине передовые системы ПВО, а во время встречи "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что Штаты предоставят их настолько быстро, насколько это физически возможно.

Речь идет о системах противовоздушной обороны NASAMS, первые из которых должны прибыть в Украину в этом месяце. Министр обороны Алексей Резников отметил, что украинские воины уже заканчивают овладение техникой.

Известно, что сначала Украина получит две батареи комплекса, в каждой может быть до 8 пусковых установок с командным пунктом и радаром для отслеживания целей.

Фото: пусковая установка ЗРК NASAMS (flickr.com)

Характеристики ЗРК NASAMS

мобильный зенитно-ракетный комплекс норвежско-американской разработки;

предназначен для перехвата ракет, самолетов и других воздушных целей на малых и средних высотах при любых погодных условиях;

ракеты для NASAMS (AIM-120) имеют скорость до 4900 км/ч и высокую маневренность;

дальность поражения цели - 25 км. Высота поражения – до 16 км;

РЛС комплекса обеспечивает обзор на расстоянии до 75 км и высоте до 40 км, одновременно отслеживает до 60 целей.

Ракеты AMRAAM

Еще одним итогом "Рамштайна-6" стало решение Великобритании о передаче ракет AMRAAM для Украины. Именно этот тип ракет может запускаться из зенитно-ракетного комплекса NASAMS для борьбы с крылатыми ракетами, дронами-камикадзе и другими воздушными целями.

Британский министр обороны Бен Уоллес отметил, что в связке с американскими системами NASAMS ракеты AMRAAM смогут укрепить противоракетную оборону и защитить украинское небо.

Фото: ракеты AMRAAM запускают с ЗРК NASAMS (Kongsberg.com)

Характеристики AMRAAM:

AIM-120 AMRAAM – американская всепогодна управляемая ракета класса "воздух – воздух" средней дальности.

Она является основной ракетой для истребителей, но также используется как ракета наземного базирования для запуска из контейнеров ракетного комплекса NASAMS. На одной пусковой системе ЗРК установлено 6 контейнеров с ракетами.

Ракеты AIM-120 AMRAAM представляют собой несколько модификаций с дальностью стрельбы от 50 км. Какую именно модификацию получит Украина от Британии, пока еще неизвестно.

IRIS-T

Первая полученная Украиной система ПВО IRIS-T (SLM) из Германии уже защищает небо на юге. По достигнутой договоренности, ожидается передача еще 3-х таких комплексов.

IRIS-T – самая современная система противовоздушной обороны средней дальности. Ее разработка завершилась только в 2014 году. Украина стала первой страной в мире, на вооружении которой находится последняя модификация IRIS-T.

ПВО от Германии должно существенно повысить возможности уничтожения самолетов, вертолетов, БПЛА, крылатых и баллистических ракет.

Фото: система IRIS-T (Getty Images)

Характеристики IRIS-T:

дальность – 40 км;

высота запуска ракеты – до 20 км;

8 ракет в пусковой установке;

вертикальный запуск ракет.

Инфракрасная головка ракеты IRIS-T наводит ее на цель, но сама ракета не проявляет своего присутствия. Может пролететь расстояние до цели в 40 км, но головка самонаведения захватит цель только на расстоянии 20 км.

Радары ПВО в режиме реального времени отслеживают более полутора тысяч целей. Они работают на 360 градусов, что позволяет одновременно атаковать несколько воздушных целей при любых погодных условиях. На расстоянии 250 км радар уже обнаруживает самолет, а на 120 км сопровождает цель и наводит ракеты.

ЗРК Crotale

Франция планирует передать на вооружение Украины зенитные комплексы Crotale. Сколько именно ЗРК готовят отправить не уточняется, но во французском министерстве обороны заявляют, что системы будут развернуты в Украине в течение двух месяцев, включая время на обучение военных.

Фото: Комплекс Crotale (flickr.com)

Характеристики ЗРК Crotale:

Зенитно-ракетный комплекс Crotale эффективно работает в любую погоду. Предназначен для борьбы с воздушными целями на средних, малых и предельно малых высотах.

Как отметил министр обороны Франции Себастьен Лекорню, ЗРК Crotale будет особенно полезным Украине для поражения беспилотников и при воздушных бомбардировках.

Комплекс на бронированном колесном шасси после модернизации 1994 года комплектуется новой РЛС с фазированной антенной решеткой.

дальность поражения цели – 0,5-10 км; высота – до 6 км;

ракета R440 с обломочно-фугасной боевой частью;

количество ракет на ПУ – 8 единиц;

время реакции – 5 секунд.

ЗРК Hawk

Украина получит 4 зенитно-ракетных комплекса Hawk от Испании в ближайшее время. Решение было принято по итогам заседания в формате "Рамштайн" на прошлой неделе.

В то же время министр обороны Алексей Резников заявил, что этих систем для защиты украинского воздушного пространства будет больше. По его словам, еще несколько испанских ЗРК Hawk "уже на подходе".

Фото: ППО Hawk (flickr.by/gberg2007)

Характеристики ЗРК Hawk:

Зенитно-ракетный комплекс средней дальности был разработан в 1960 годах. Активно использовался в США во время Холодной войны.

Система прошла несколько глобальных модернизаций. В ходе которых была цифровизирована и получила возможность одновременно перехватывать несколько целей и нейтрализовать их на малых высотах.

ЗРК оснащен управляемой ракетой MIM-23K с обломочно-фугасной боевой частью, позволяющей более эффективно уничтожать тактические баллистические ракеты.

Испанский "Ястреб" имеет трехкоординатную радиолокационную систему и мобильный пункт распределения огня от компании Kongsberg, как и в ЗРК NASAMS.

Дальность обнаружения целей достигает 100 км, а дальность уничтожения – до 50 км.

SAMP-T

Во время выступления на встрече лидеров G7 Владимир Зеленский призвал предоставить Украине ЗРК SAMP-T, который сейчас находится на вооружении Франции и Италии. Решение о передаче комплекса еще не принято.

SAMP-T используется для прикрытия важных объектов, поэтому предоставление такой системы ПВО особенно актуально для Украины на фоне ударов россиян по объектам инфраструктуры.

Фото: ПВО SAMP-T (mbda-systems.com)

Характеристики SAMP-T:

Комплекс устанавливается на колесное шасси. Пусковые установки вертикального старта состоят из модулей на 8 ракет каждый. Многофункциональная РЛС в составе SAMP-T отслеживает цели на дальности до 80 км.

Ракеты SAMP-T предназначены для поражения антирадарных, противовоздушных, крылатых и баллистических ракет малой и средней дальности, а также беспилотников. В ЗРК используется двухступенчатая ракета Aster-30.

Ее боевая часть - осколочно-фугасного типа с программируемой задержкой срабатывания. Возможно одновременное наведение ракет на 16 разных целей. Дальность поражения – до 35 км.