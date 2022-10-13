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Іспанія планує передати Україні чотири системи ППО Hawk

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Брюссель, Четвер 13 жовтня 2022 19:27
Іспанія планує передати Україні чотири системи ППО Hawk Фото: Іспанія планує передати Україні чотири системи ППО Hawk (flickr by gberg2007)
Автор: Іван Носальський

Іспанія має намір передати українським захисникам чотири системи ППО Hawk у рамках військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга в ході брифінгу.

Він нагадав, що союзники НАТО продовжують постачати Україні передове озброєння, включаючи артилерію, ППО та бронетехніку. За його словами, Альянс підтримуватиме українських військових стільки, скільки знадобиться.

"Я вітаю сьогоднішню заяву Іспанії про надання чотирьох пускових установок Hawk для зміцнення протиповітряної оборони України", - заявив Столтенберг.

Зазначимо, що система ПВО Hawk була розроблена в 1960-х роках, але на озброєнні в Іспанії є модернізовані ЗРК.

Вони оснащені зенітною керованою ракетою MIM-23K, яка має уламково-фугасну бойову частину, що дозволяє більш ефективно знищувати тактичні балістичні ракети.

Також ЗРК має сучасну трикоординатну РЛС і мобільний пункт розподілу вогню від компанії Kongsberg, яким оснащено і ЗРК NASAMS.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що нашій країні необхідно зміцнювати протиповітряну оборону для боротьби проти російської агресії, оскільки зараз потреби задоволені лише на 10%.

Також ми писали, що Зеленський закликав країни Заходу передати Україні системи ППО, зокрема, зенітно-ракетні комплекси SAMP-T.

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