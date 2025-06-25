"Путін не перемагає". Зеленський запропонував Трампу дві нові угоди

"Привітав Президента Трампа з успішною операцією на Близькому Сході. Важливо, що дії США послабили не тільки їхню ядерну програму, а й виробництво дронів. Будемо спостерігати за ситуацією", - написав Зеленський.

За його словами, з Трампом було обговорено захист українців та закупівлю американських систем ППО для прикриття міст України.

"Україна готова це обладнання купити та підтримати американських виробників озброєння. Європа може допомогти. Також говорили про можливе співвиробництво дронів. Можемо посилити одне одного", - розповів Зеленський.

Він розповів Трампу про те, як пройшли зустрічі технічної команди України з Росією в Стамбулі та обміни полоненими й загиблими. Зокрема про те, що Росія передала Україні трупи своїх же загиблих.

"Зараз у Києві проводять експертизи, щоб знайти їхніх рідних. Поговорили про ситуацію на полі бою. Путін точно не перемагає. Представив Трампу фактаж того, що реально відбувається на землі. Дякую за зустріч і підтримку. Дякую за дійсно хороші слова про наших людей. Будемо працювати далі", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, незадовго до цього Зеленський розповів, що його зустріч з Трампом була змістовною. За його словами, під час розмови вони "охопили всі дійсно значимі питання".

А ось Трамп розповів, що Зеленський під час сьогоднішньої їх зустрічі був "дуже милим".

Детально про те, що відомо про зустріч Трампа та Зеленського - читайте у матеріалі РБК-Україна.