"Путин не побеждает". Зеленский предложил Трампу две новые сделки

"Поздравил Президента Трампа с успешной операцией на Ближнем Востоке. Важно, что действия США ослабили не только их ядерную программу, но и производство дронов. Будем наблюдать за ситуацией", - написал Зеленский.

По его словам, с Трампом была обсуждена защита украинцев и закупка американских систем ПВО для прикрытия городов Украины.

"Украина готова это оборудование купить и поддержать американских производителей вооружения. Европа может помочь. Также говорили о возможном сопроизводстве дронов. Можем усилить друг друга", - рассказал Зеленский.

Он рассказал Трампу о том, как прошли встречи технической команды Украины с Россией в Стамбуле и обмены пленными и погибшими. В частности о том, что Россия передала Украине трупы своих же погибших.

"Сейчас в Киеве проводят экспертизы, чтобы найти их родных. Поговорили о ситуации на поле боя. Путин точно не побеждает. Представил Трампу фактаж того, что реально происходит на земле. Спасибо за встречу и поддержку. Спасибо за действительно хорошие слова о наших людях. Будем работать дальше", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, незадолго до этого Зеленский рассказал, что его встреча с Трампом была содержательной. По его словам, во время разговора они "охватили все действительно значимые вопросы".

А вот Трамп рассказал, что Зеленский во время сегодняшней их встречи был "очень милым".

Подробно о том, что известно о встрече Трампа и Зеленского - читайте в материале РБК-Украина.