ППО працюватиме ефективніше: у ЗСУ стартували навчання з комплексами SkyLock

Перші навчання вже відбулися на базі одного з навчальних центрів Збройних Сил України, де підготовку пройшли військовослужбовці з різних підрозділів Сил оборони.

Що відомо про SkyLock

SkyLock – це програмно-апаратний комплекс для модернізації зенітної артилерії мобільних вогневих груп. Отримуючи дані від радіолокаційних станцій, він допомагає оператору швидше виявляти повітряні цілі та за допомогою балістичного калькулятора розраховує точку прицілювання з необхідним випередженням.

Оптико-електронні прицільні комплекси SkyLock допомагають мобільним вогневим групам швидше виявляти повітряні цілі та підвищувати ефективність їхнього ураження.

Скільки SkyLock працює у ЗСУ

З 2025 року підрозділам Сил оборони було передано 90 комплексів SkyLock, які використовують 18 підрозділів.

Для проведення навчань виробники безоплатно надали комплекси SkyLock, приціли та інші необхідні компоненти, а до викладання долучилися інструктори з бойовим досвідом роботи із цими системами.