ПВО будет работать эффективнее: в ВСУ стартовало обучение с комплексами SkyLock

ВСУ при поддержке Фонда Сергея Притулы начали программу подготовки инструкторов для работы с системами SkyLock, что существенно улучшают работу ПВО.
Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Фонда Сергея Притулы.
Первые учения уже прошли на базе одного из учебных центров Вооруженных Сил Украины, где подготовку прошли военнослужащие из разных подразделений Сил обороны.
SkyLock – программно-аппаратный комплекс для модернизации зенитной артиллерии мобильных огневых групп. Получая данные от радиолокационных станций, он помогает оператору быстрее обнаруживать воздушные цели и с помощью баллистического калькулятора рассчитывает точку прицеливания с требуемым опережением.
Оптико-электронные прицельные комплексы SkyLock помогают мобильным огневым группам быстрее выявлять воздушные цели и повышать эффективность поражения.
С 2025 года подразделениям Сил обороны было передано 90 комплексов SkyLock, использующих 18 подразделений.
Для проведения учений производители бесплатно предоставили комплексы SkyLock, прицелы и другие необходимые компоненты, а к преподаванию присоединились инструкторы с боевым опытом работы с этими системами.
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