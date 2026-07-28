ПВО будет работать эффективнее: в ВСУ стартовало обучение с комплексами SkyLock

Первые учения уже прошли на базе одного из учебных центров Вооруженных Сил Украины, где подготовку прошли военнослужащие из разных подразделений Сил обороны.

Что известно о SkyLock

SkyLock – программно-аппаратный комплекс для модернизации зенитной артиллерии мобильных огневых групп. Получая данные от радиолокационных станций, он помогает оператору быстрее обнаруживать воздушные цели и с помощью баллистического калькулятора рассчитывает точку прицеливания с требуемым опережением.

Оптико-электронные прицельные комплексы SkyLock помогают мобильным огневым группам быстрее выявлять воздушные цели и повышать эффективность поражения.

Сколько SkyLock работает в ВСУ

С 2025 года подразделениям Сил обороны было передано 90 комплексов SkyLock, использующих 18 подразделений.

Для проведения учений производители бесплатно предоставили комплексы SkyLock, прицелы и другие необходимые компоненты, а к преподаванию присоединились инструкторы с боевым опытом работы с этими системами.