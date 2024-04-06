ППО працює по російських дронах в Одеській області

Протиповітряна оборона працює в Одеській області 6 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.
"Іде бойова робота по розвідувальним дронам противника в Одеській області. Нагадуємо: це також може бути небезпечно!", - йдеться у повідомленні.
Військові зазначають, що цікаві кадри роботи ППО не мають вартувати життя.
"Бережіть себе, перебувайте в укриттях, не заважайте Силам оборони", - додали вони.
Російські війська влаштували новий комбінований обстріл України, використавши кілька десятків дронів і ракети різних типів. Зокрема ППО вдалося збити 28 із 32 дронів-камікадзе РФ та три ракети із 6.
Зокрема, на півдні України вдалося збити 14 російських "шахедів", половину з них - у Херсонській області, де окупанти влаштували нетипову атаку, обстрілявши агропідприємство, почалася пожежа. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.
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