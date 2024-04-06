ПВО работает по российским дронам в Одесской области

Противовоздушная оборона (ПВО) работает в Одесской области 6 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.
"Идет боевая работа по разведывательным дронам противника в Одесской области. Напоминаем: это тоже может быть опасно!", - говорится в сообщении.
Военные отмечают, что интересные кадры работы ПВО не стоят жизни.
"Берегите себя, находитесь в укрытиях, не мешайте Силам обороны", - добавили они.
Российские войска устроили новый комбинированный обстрел Украины, использовав несколько десятков дронов и ракеты разнвх типов. В частности ПВО удалось сбить 28 из 32 дронов-камикадзе РФ и три ракеты из 6.
В частности, на юге Украины удалось сбить 14 российских "шахедов", половину из них - в Херсонской области, где оккупанты устроили нетипичную атаку, обстреляв агропредприятие, начался пожар. Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.
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